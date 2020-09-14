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南檢追查永康酒駕撞死人案 凶嫌有逃亡之虞聲押
台南市張姓男子涉嫌酒後開車，在永康區撞死騎機車曾姓婦人，並造成2名幼童重傷，台南地檢署檢察官今晚偵訊後，認為張有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。
永康區台卅九線高鐵橋下路一處巷道，昨晚8點發生轎車與機車對撞，曾姓婦人（40歲）騎機車載女兒（10歲）與外甥（3歲），行經路口時與張姓男子（49歲）駕駛的轎車發生碰撞，機車起火，機車上三人彈飛，曾婦與外甥重傷一度無呼吸心跳，經搶救外甥恢復心跳，曾婦昨晚9點20分經醫師宣告不治。曾女兒有左大腿封閉性骨折、多處撕裂傷等傷勢。
警方調查認為，轎車駕駛闖紅燈釀禍，張的酒測值超標，警詢後依過失致死，公共危險及傷害罪嫌移送台南地檢署法辦，檢察官偵訊至今晚8點20分，認為張有逃亡之虞，已向台南地院聲請羈押。
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