遠百信義A13大停電 北市消複查消防安全合格

台北市信義區的遠東百貨信義店A13昨晚大停電，造成現場緊急照明設備及標示設備未正常啟動。台北市消防局今晚說，今天派員到場測試消防安全設備連動及複查作業，消安均合格。

北市消今晚發布新聞稿表示，遠東百貨信義A13昨晚6時35分許突然停電，接獲報案後立即派遣6輛消防車、1輛救護車和19名消防救護人員到場，協助受困電梯的23名民眾脫困。

針對有民眾反映，事發現場緊急照明設備及標示設備未能正常啟動。北市消說，經查為台電公司比壓器發生爆裂，造成遠東百貨信義店A13的配電盤跳脫停電，雖啟動緊急發電機，仍無法正常投入電力所致。

北市消表示，為確保公共場域消防安全，今天上午再度派員前往遠東百貨信義店A13測試消防安全設備連動及複查作業，直到下午4時許完成相關消防安全設備檢查，結果都合格。

同時，也要求業者平時應加強用火、用電安全管理，以及消防安全設備巡檢與維運，維護公共安全。