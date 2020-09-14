澎湖國小4師生海上漂流 校方親海課讓學生不畏懼海洋

澎湖縣馬公市風櫃國小下午進行親海體驗課程，10名師生攜帶SUP立式划槳划水板，到風櫃海域下水，3點多時出現插曲，分乘3艘划水板的4名師生，不敵北風吹襲，划水板逐漸遠離海岸：恰好漁船「發吉隆」號經過，陸續將師生救起。

風櫃國小3名教師今下午帶著7名學生到達風櫃海域進行親水教育課程，3點半左右時，1名教師與2男、1女學童，因該海域吹北風，受困在海上。

岸上師生見狀一邊向海巡署報警請求救援，另一邊連絡風櫃國小校長林妍伶趕到現場；在海巡艦艇10020艇及3583艇趕到現場前，途經風櫃海域的漁船「發吉隆」號，陸續間4名師生救起。

當時漁船船長呂隆唐恰好在臉書開直播，在遠處見到4師生坐在划水板漂浮，立即驅船前往，在救起學童過程中還一邊說「小朋友不要哭，不要怕」、「趕快進入船艙才不會著涼」，溫柔安撫孩童受驚情緒。

林妍伶說，風櫃國小的親海教育課程，為期一學年，經過完整室內課堂中，教學水域安全等課程後，便會視天候、海象等條件，帶著高年級師生，到鄰近國小附近的風櫃海域，使用SUP立式划槳划水板下水，貼近大自然。