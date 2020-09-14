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衝浪區划立槳到龜山島恐挨罰 玩家：立槳也是衝浪一種

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

一群立槳玩家昨天集結划向龜山島繞島往返30公里，因為從宜蘭外澳衝浪區出發，違反水域分區公告，全程被蒐證後將函送。玩家今天解釋，「立槳」也是衝浪的一種，對遭函送感到不服；東北角管理處表示，要用立槳衝浪也可以，但昨天是「划」向龜山島。

「函送的重點在於行為」，東北角國家風景區管理處表示，玩家出發的外澳沙灘A區，是縣政府公告的衝浪區，玩家要如何在這裡衝浪，都沒意見；但昨天是從衝浪區划漿出去，一路划向龜山島，海域安全讓人擔憂，在蒐集相關資料後會依違反水域分區公告，函送縣府裁罰。

對於今天有人建議縣政府，是否在外澳沙灘水域分區中增加立槳項目？縣政府工旅處表示，會與沙灘代管機關東北角管理處再研議。

一群立槳玩家在網路發起「龜蜜三十活動」號召50名同好參與，連同工作人員共61人昨天清晨從宜蘭外澳海邊出發，划漿繞行龜山島一圈，全程來回連同繞行龜山島共30公里，其間在「牛奶海」停留玩水拍照，傍晚回岸，彼此分攤活動費用。

由於他們從事立槳活動區域是政府公告的衝浪區，未經核准不得划立槳，東北角風景管理處請海巡配合全程蒐證。

外澳沙灘離岸400公尺的使用分區上，分衝浪區、游泳區、機械動力通道等，再往南緊鄰烏石漁港，所有賞鯨船及漁船都會在此進出前往龜山島，從事賞鯨或捕撈作業，還好昨天漁船並不多，避免划立槳玩家、漁船爭道。

海巡派船艇一路戒護安全，待蒐證完整後，東北角管理處將把號召帶頭者函送縣府，縣府可依發展觀光條例開罰個人1萬到5萬元；若有營業行為，甚至可罰3萬到15萬元，函中也會把其它參與活動者的名單一併附上。

號召活動者表示，去年與前年都曾辦過立槳繞行龜山島約十幾個人參加，這次活動人數比較多，事前原本要申請，但還真查不到如何申請；衝浪的種類很多種，除衝浪板、立槳，連獨木舟都可以衝浪，因彼此認知上有差距，如果真的被函送開罰， 一定會申訴。

立槳玩家「龜蜜三十」活動，划向龜山島繞行一圈。圖／參與活動者提供
立槳玩家「龜蜜三十」活動，划向龜山島繞行一圈。圖／參與活動者提供
外澳沙灘離岸400公尺的使用分區上，分衝浪區、游泳區、機械動力通道等，立槳玩家是從最上方的A區出發。翻攝照片
外澳沙灘離岸400公尺的使用分區上，分衝浪區、游泳區、機械動力通道等，立槳玩家是從最上方的A區出發。翻攝照片
立槳玩家「龜蜜三十」活動，划向龜山島繞行一圈。圖／參與活動者提供
立槳玩家「龜蜜三十」活動，划向龜山島繞行一圈。圖／參與活動者提供

龜山島 衝浪 海巡 立槳

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