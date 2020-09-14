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綠衣貴賓狗溜出門黏路人 警靈機一動1小時就找到飼主

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名泰國籍女性移工抱著紅貴賓犬進入派出所，指這隻狗一直跟著她，宿舍又禁止養寵物，不知該怎麼辦。員警靈機一動，拍下貴賓犬照片上傳「基隆人」臉書社團「找主人」，不到1小時就聯絡上鍾姓飼主，到派出所將狗領回家。

基隆警四分局今天表示，昨天傍晚1名泰籍移工抱著紅貴賓犬走進警四分局大武崙派出所，用英文向員警約略說，到基金一路一家超商時，這隻貴賓犬一直看著她，還跟著她走。她猜想狗走失了，而宿舍禁止養寵物，她也不能暫時帶回宿舍，所以抱到派出所求助。

貴賓犬被送到派出所時，似乎受到驚嚇，不斷發抖。昨天是假日，又下雨，基隆市動物保護防疫所無法馬上到所接管。員警將牠放進紙箱，還買來狗罐頭餵食。

警方在想如何找牠的主人時靈機一動，拍下牠穿著綠毛衣的模樣，上傳大基隆地區的臉書社團，貼文協尋飼主，果然在網友協助下，短短1小時內就連繫上鍾姓飼主。

鐘女說，這隻貴賓名叫「娃娃」，今年已經13歲，牠可能趁家人不注意偷跑出門，全家人冒雨四處尋找，但沒找到，所幸鄰居見到警方貼文，通知她娃娃在派出所安置，趕緊去接她，更會注意不讓牠再翹家。

員警從鍾女和貴賓犬的互動，相信「狗不會騙人」，鍾女就是娃娃的主人，讓她領回家，但也請鍾女留下個人資料供日後需要時連繫。

泰國籍女移工抱著走失的紅貴賓犬進入派出所求助，員警靈機一動，拍下貴賓犬照片上傳「基隆人」臉書社團，不到1小時就聯絡上鍾姓飼主。記者邱瑞杰／翻攝
泰國籍女移工抱著走失的紅貴賓犬進入派出所求助，員警靈機一動，拍下貴賓犬照片上傳「基隆人」臉書社團，不到1小時就聯絡上鍾姓飼主。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 寵物 毛小孩

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