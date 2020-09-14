六龜又有登山客失蹤14天 異常走向八八風災中斷道路

高雄六龜區1個月來接連有兩名登山客失聯。屏科大研究生上月13日登溪南山失蹤迄今已逾1個月；六龜警方12日又獲報七旬周姓老翁9月1日登美崙山失聯迄今14天，警消正積極搜索。

高雄市政府警察局六龜分局9月12日接獲報案，72歲周男獨自至美崙山登山失聯，調閱老翁手機通聯，發現最後位置是在1日下午，地點在六龜分局荖濃派出所轄區。警方調閱監視器確認老翁1日上午10時多在一處民宿前下車，但並非走一般登山客路線的美崙山步道口，而是進入通往寶來的高133線。

荖濃派出所長鍾政育今天說，監視器畫面發現老翁當時還先換下長袖，改為方便登山的輕裝撐傘出發；但奇怪的是老翁竟朝高133線前進，這條道路早在八八風災時中斷，另一邊則是河床。目前消防局和搜救人員未在河床發現老翁，監視器也沒拍到老翁下山身影。

另外，屏東科技大學植物醫學系朱姓研究生上月13日獨自前往海拔2650公尺的桃源區溪南山採集植物、昆蟲做標本，並與學弟相約當晚8時在生物研究中心會合，但學弟卻遲遲等不到朱男，8月14日並向六龜警方報案，迄今已過去逾1個月，但仍未尋獲朱男。

由於目前警消跟軍方已停止搜索朱男，僅靠民間組織上山救援，朱男爸爸也透過網路懇請各界幫忙協尋，「他當天穿著藍色長褲著雨鞋，只要尋獲，不論生死，個人將贊助尋獲者30萬元」。

六龜分局呼籲，民眾如有發現失聯者行蹤，能與警方聯繫；另當地山區午後多雨，提醒民眾上山時務必考量身體狀況結伴同行，切勿單獨上山。