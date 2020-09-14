遛狗男涉猥褻國小男童 家長急報案 已強制就醫

台北市一名國小男童疑似在放學回家途中，遭遛狗男子突襲摸下體，家長獲悉後隨即報案，警方已調閱監視器畫面通知遛狗男到案說明，且遛狗男情緒不穩，經家屬陪同強制就醫，全案朝強制猥褻罪嫌偵辦中。

據悉，遛狗男在9月12日中午12時許，行經內湖路二段巷弄，與男童擦身而過，突然涉嫌伸手摸男童下體，男童被摸後閃避離開，快速離場，遛狗男子繼續往前走。

民眾爆料指出，當時剛好是國小低年級放學時間，遛狗男突然從後方環抱男童，疑似還摸下體，且附近其他國小也傳件類似事件。警方指出，男童母親已至警局報案，當日母親因有事先離開，後續由社工協助完成報案程序。

警方獲報後，調閱監視器畫面查出遛狗男身分，通知到案說明，發現男子情緒不穩，已由胞兄陪同至松德院區強制就醫，全案將朝強制猥褻、社會秩序維護法偵辦。