直播中突見4國小師生驚險海漂 澎湖船長勇救過程曝光

澎湖風櫃國小4名師生今天體驗駕駛輕艇，卻疑似遭洋流帶到風櫃洞近岸的海面漂流，幸好經過的「發吉隆」漁船察覺不對勁，駛近並成功營救，幸好師生均安；船長呂隆唐表示，憑著經驗看出狀況不太對，且那種地方不可會有輕快艇出現，而他也謙虛不說有功，僅稱「剛剛好我們很幸運」。

呂隆唐在臉書粉專「澎湖七美金同網路銷售平台」直播畫面，當時呂在海面上發現有小船，便駕船駛近，隨即喊出「有船難、有船難，我過去幫他們一下」；不到1分鐘發吉隆漁船接觸到輕快艇，呂隆唐與船員合力將2艘小艇的2男學生、1男師救上漁船，接著再救起飄較遠1艘小艇的女童。

呂隆唐過程中不斷安撫「小朋友不要哭！」「我會幫你們上來，不要怕」，也提醒「你們在下去那邊水流就很急了！」；男童不停喊「謝謝、謝謝」，一上船直說「好冷喔」，呂便趕緊招呼「進去裡面（船艙），有水可以喝」。

呂隆唐不禁跟男師提醒「不夠熟真的不要試，尤其愈晚更危險，幸好我們經過，你們又沒帶燈，來玩要注意」，此時男師表明是老師，為了課程體驗輕艇，原本沒要划那麼遠，不太會控制，就被海流愈帶愈遠，划不回來。