拒絕幫鄰居作保遭踹門 新莊男買刀砍人被送辦
新北市新莊區一名蘇姓男子不滿鄰居陳姓男子常向他借錢應急，他拒絕作保竟遭踹門、辱罵，昨天上午一時氣憤持刀砍傷陳男，警方獲報將蘇男依法送辦，陳男送醫後生命跡象穩定。
新莊警分局今天表示，44歲的蘇男今年4月才搬進租屋處，與43歲陳男並不熟悉，但陳男屢次向他借款新台幣300元、500元應急，他看陳男可憐並不催討還款。
陳男日前要求蘇男擔任租車保證人被拒，13日凌晨2時及3時許踹蘇男房門，當天上午9時許，陳男再度以蘇男講電話聲音太大為由，踹其房門、辱罵三字經。
怒不可抑的蘇男掛斷電話，衝到大賣場買一把菜刀後返回租屋處，朝陳男背部砍了5刀，見陳男倒地不起，蘇男深感後悔，立刻撥打電話報警、叫救護車，並對陳男施救。
警方到場逮捕蘇男，查扣犯案用的菜刀一把，依殺人未遂罪移送偵辦。
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