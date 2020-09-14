拒絕幫鄰居作保遭踹門 新莊男買刀砍人被送辦

中央社 / 新北14日電

新北市新莊區一名蘇姓男子不滿鄰居陳姓男子常向他借錢應急，他拒絕作保竟遭踹門、辱罵，昨天上午一時氣憤持刀砍傷陳男，警方獲報將蘇男依法送辦，陳男送醫後生命跡象穩定。

新莊警分局今天表示，44歲的蘇男今年4月才搬進租屋處，與43歲陳男並不熟悉，但陳男屢次向他借款新台幣300元、500元應急，他看陳男可憐並不催討還款。

陳男日前要求蘇男擔任租車保證人被拒，13日凌晨2時及3時許踹蘇男房門，當天上午9時許，陳男再度以蘇男講電話聲音太大為由，踹其房門、辱罵三字經。

怒不可抑的蘇男掛斷電話，衝到大賣場買一把菜刀後返回租屋處，朝陳男背部砍了5刀，見陳男倒地不起，蘇男深感後悔，立刻撥打電話報警、叫救護車，並對陳男施救。

警方到場逮捕蘇男，查扣犯案用的菜刀一把，依殺人未遂罪移送偵辦。

救護車 殺人

延伸閱讀

太嚇人！男子騎機車拿菜刀 警方依違反社會法裁罰

強制點交租屋報「警察身分」 2名警察左右腳被砍傷

配合法院強制執行 台中兩警員被思覺患者砍傷

施工現場少「2塊磁磚」！師傅硬著頭皮做完 內行揭恐怖真相

相關新聞

直播中突見4國小師生驚險海漂 澎湖船長勇救過程曝光

澎湖風櫃國小4名師生今天體驗駕駛輕艇，卻疑似遭洋流帶到風櫃洞近岸的海面漂流，幸好經過的「發吉隆」漁船察覺不對勁，駛近並成...

南檢追查永康酒駕撞死人案 凶嫌有逃亡之虞聲押

台南市張姓男子涉嫌酒後開車，在永康區撞死騎機車曾姓婦人，並造成2名幼童重傷，台南地檢署檢察官今晚偵訊後，認為張有逃亡之虞...

台南酒駕傳死傷 白河警今晚連三天取締零容忍

台南市永康區昨晚發生機車遭男子開除酒駕且闖紅燈撞上，車禍釀成1死3傷憾事，外界譁然，為積極遏止酒駕歪風，白河警分局於今晚...

澎湖國小4師生海上漂流 校方親海課讓學生不畏懼海洋

澎湖縣馬公市風櫃國小下午進行親海體驗課程，10名師生攜帶SUP立式划槳划水板，到風櫃海域下水，3點多時出現插曲，分乘3艘...

衝浪區划立槳到龜山島恐挨罰 玩家：立槳也是衝浪一種

一群立槳玩家昨天集結划向龜山島繞島往返30公里，因為從宜蘭外澳衝浪區出發，違反水域分區公告，全程被蒐證後將函送。玩家今天...

綠衣貴賓狗溜出門黏路人 警靈機一動1小時就找到飼主

基隆市1名泰國籍女性移工抱著紅貴賓犬進入派出所，指這隻狗一直跟著她，宿舍又禁止養寵物，不知該怎麼辦。員警靈機一動，拍下貴...

國小男童放學遭遛狗男猥褻 家長急報案已強制就醫

台北市一名國小男童疑似在放學回家途中，遭遛狗男子突襲摸下體，家長獲悉後隨即報案，警方已調閱監視器畫面通知遛狗男到案說明，...

澎湖4國小師生海上漂流 幸遇路過漁船救起

澎湖縣風櫃國小4名師生今搭乘獨木舟出海時，疑因吹北風離岸太遠，無力滑回海邊在海上漂流，下午3點多時海巡署澎湖海巡隊接獲報...

男穿隔離衣闖空門！失敗就灌門鎖3秒膠 屋主嚇到不敢回家

這賊就是不死心，屋主已經在大門裝兩個門鎖，還加裝兩支監視器，連社區大門也裝監視器，但是賊還是來，而且帶著大支破壞剪，沒辦...

影／台南酒駕闖紅燈致1死2幼童重傷 嫌犯酒醒後悔了

台南市永康區39歲曾姓女子昨晚載年幼外甥、外甥女回家，途中遭酒駕闖紅燈49歲張姓男子撞上，曾女傷重送醫不治。張除闖紅燈，...

不滿聚會口角還被搧巴掌 男憤朝友人住家開2槍遭逮

高雄陳姓男子因不滿飲酒時，友人王姓男子不僅與他發生爭吵，還搧了他臉一巴掌，竟在聚會結束後，到王男住家外持改造手槍朝大門開...

影／台南接連死亡車禍 騎士撞轉彎大貨車卡車底不治

台南市永康區昨天深夜發生一死兩重傷車禍，今天上午不遠的仁德區又有死亡車禍。45歲陳姓男子開大貨車，今天上午10點14分行...

熱門新聞

有告示牌仍露營遭沖走釀4死 律師：符合國賠條件

親人水壩喪生胡婦臉書悲痛貼文 律師評論國賠可能性

武界壩自動放水蛇鼠誤觸？ 台電：尚在調查中

找到了！武界壩突放水3死1失蹤 今早盧男遺體河床上尋獲

武界壩突放水 露營3死1失蹤 值班人員交保

夢中聞水聲…家人和帳篷消失 不排除要求國賠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。