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男穿隔離衣闖空門！失敗就灌門鎖3秒膠 屋主嚇到不敢回家

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

這賊就是不死心，屋主已經在大門裝兩個門鎖，還加裝兩支監視器，連社區大門也裝監視器，但是賊還是來，而且帶著大支破壞剪，沒辦法進屋裡，就在門鎖灌3秒膠，嚇得屋主不敢回家住。

真實情況發生在桃園市楊梅一社區，警方接到報案，還在追查這名膽大妄為男子。

一名被害人8月底就在楊梅的粉團PO文和照片，表示住家沒有社區警衛，有歹徒侵入社區要闖空門，如果打不開鎖就灌3秒膠，他回家的時候發現鑰匙插不進門鎖孔，仔細看才發現鎖被灌3秒膠，受害的不只他一戶，提醒社區防範。

屋主後來加裝門鎖，還在家大門外面裝兩支監視器，社區門口也裝了監視器，以為歹徒不敢來，沒想到照闖不誤，而且戴手套，穿類似捕蜂的隔離衣服避免長相被錄下來，似乎知道社區什麼時間出入人少，專挑上班時間闖入，雖然沒有重大財務損失，但是歹徒帶著1支「大剪刀」很嚇人。屋主透露提供住家房間做為浪貓避風港，現在不敢回家，擔心貓的安全，除了報警，不知道如何是好。網友建議白天找朋友陪著再回去，晚上太危險不要回去。

屋主今天中午把恐布遭遇PO上抱怨公社，還有監視器影片證明，只見一名男子拿著一支長破壞剪進入社區，不斷注意有沒有其他人出入，更盯著監視器位置，一身防護衣打扮疑似有預謀而來。警方表示已經取得監視器畫面，正設法追查監視器畫面男子身分，同時加強社區巡邏。

歹徒走樓梯闖空門，穿著防護衣以免被監視器錄錄下長相。圖／抱怨公社影像畫面
歹徒走樓梯闖空門，穿著防護衣以免被監視器錄錄下長相。圖／抱怨公社影像畫面
竊賊進社區大門時，監視器清楚錄下歹徒手拿著大剪。圖／抱怨公社影像畫面
竊賊進社區大門時，監視器清楚錄下歹徒手拿著大剪。圖／抱怨公社影像畫面

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