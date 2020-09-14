聽新聞
test
0:00 / 0:00
男穿隔離衣闖空門！失敗就灌門鎖3秒膠 屋主嚇到不敢回家
這賊就是不死心，屋主已經在大門裝兩個門鎖，還加裝兩支監視器，連社區大門也裝監視器，但是賊還是來，而且帶著大支破壞剪，沒辦法進屋裡，就在門鎖灌3秒膠，嚇得屋主不敢回家住。
真實情況發生在桃園市楊梅一社區，警方接到報案，還在追查這名膽大妄為男子。
一名被害人8月底就在楊梅的粉團PO文和照片，表示住家沒有社區警衛，有歹徒侵入社區要闖空門，如果打不開鎖就灌3秒膠，他回家的時候發現鑰匙插不進門鎖孔，仔細看才發現鎖被灌3秒膠，受害的不只他一戶，提醒社區防範。
屋主後來加裝門鎖，還在家大門外面裝兩支監視器，社區門口也裝了監視器，以為歹徒不敢來，沒想到照闖不誤，而且戴手套，穿類似捕蜂的隔離衣服避免長相被錄下來，似乎知道社區什麼時間出入人少，專挑上班時間闖入，雖然沒有重大財務損失，但是歹徒帶著1支「大剪刀」很嚇人。屋主透露提供住家房間做為浪貓避風港，現在不敢回家，擔心貓的安全，除了報警，不知道如何是好。網友建議白天找朋友陪著再回去，晚上太危險不要回去。
屋主今天中午把恐布遭遇PO上抱怨公社，還有監視器影片證明，只見一名男子拿著一支長破壞剪進入社區，不斷注意有沒有其他人出入，更盯著監視器位置，一身防護衣打扮疑似有預謀而來。警方表示已經取得監視器畫面，正設法追查監視器畫面男子身分，同時加強社區巡邏。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言