乙烯外洩事件 高市府路面灑水由業者找漏點
高雄市前鎮區發生乙烯洩漏事件，經吹驅排空管線殘氣，今天起業者展開建壓、持壓檢測，環保局並出動灑水車，由業者從路面氣泡找漏點，以儘快完成修護，市府也要業者速提完整報告。
高市府於11日下午確定乙烯洩漏，協助業者加速排空管線殘氣，12日下午2時許讓管線乙烯殘氣降到最低；今天上午起，業者針對三條乙烯管線進行氮氣建壓及持壓，檢視管線壓力消減以找出漏點。
環保局今天也出動洗街車於乙烯管線路徑灑水，據指出，那是要透過路面檢視找出氣泡點，以利加速找出漏點。
據了解，今天一整個上午，業者持續在中山四路、凱旋路一帶管線路徑上灑水，並進行局部交維，希望趕快找出乙烯洩漏並修護，以安民心。
市府副市長林欽榮今天上午召集「前鎮乙烯外洩事件第一次檢討會議」，要求相關局處協助及華運倉儲業者找出漏點。市府原本要求業者上午提出完整的事件報告，但業者提出的資料不完整，市府已限期業者提出。
有關前鎮乙烯外洩事件的最新進度，林欽榮會在下午2時對外說明。
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