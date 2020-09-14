快訊

蘋果軟體增新冠暴露通知但台灣未開放 莊人祥這麼說

「令和大叔」菅義偉勝出 將成為日本第99任首相

乙烯外洩事件 高市府路面灑水由業者找漏點

中央社 / 高雄14日電

高雄市前鎮區發生乙烯洩漏事件，經吹驅排空管線殘氣，今天起業者展開建壓、持壓檢測，環保局並出動灑水車，由業者從路面氣泡找漏點，以儘快完成修護，市府也要業者速提完整報告。

高市府於11日下午確定乙烯洩漏，協助業者加速排空管線殘氣，12日下午2時許讓管線乙烯殘氣降到最低；今天上午起，業者針對三條乙烯管線進行氮氣建壓及持壓，檢視管線壓力消減以找出漏點。

環保局今天也出動洗街車於乙烯管線路徑灑水，據指出，那是要透過路面檢視找出氣泡點，以利加速找出漏點。

據了解，今天一整個上午，業者持續在中山四路、凱旋路一帶管線路徑上灑水，並進行局部交維，希望趕快找出乙烯洩漏並修護，以安民心。

市府副市長林欽榮今天上午召集「前鎮乙烯外洩事件第一次檢討會議」，要求相關局處協助及華運倉儲業者找出漏點。市府原本要求業者上午提出完整的事件報告，但業者提出的資料不完整，市府已限期業者提出。

有關前鎮乙烯外洩事件的最新進度，林欽榮會在下午2時對外說明。

林欽榮 高雄市

延伸閱讀

藍議員批乙烯外洩處置延遲 高市府：不符事實

高市府管線安全機制挨批 陳其邁允讓抓漏更即時

乙烯外洩還在抓漏…救災斷鏈 陳其邁道歉

乙烯外洩案比預期排空時間延遲 居民質問林欽榮

相關新聞

不滿聚會口角還被搧巴掌 男憤朝友人住家開2槍遭逮

高雄陳姓男子因不滿飲酒時，友人王姓男子不僅與他發生爭吵，還搧了他臉一巴掌，竟在聚會結束後，到王男住家外持改造手槍朝大門開...

影／台南接連死亡車禍 騎士撞轉彎大貨車卡車底不治

台南市永康區昨天深夜發生一死兩重傷車禍，今天上午不遠的仁德區又有死亡車禍。45歲陳姓男子開大貨車，今天上午10點14分行...

影／桃園2機車車禍 少年無照騎車左轉

桃園市17歲許姓少年前天下午無照騎乘機車， 由桃園區春日路行駛左轉中山東路口時，與直行春日路的23歲林姓機車騎士發生車禍...

烤肉占用馬路 無照青年嗆聲遭4名大叔圍毆

新北市18歲鄭姓青年今晨騎機車路過三重區龍門路274巷，遇上一群人在路旁烤肉，且都已快占到路中央了，於是他回頭嗆了一句：...

持續搜捕越獄逃犯 白河警大規模「清山」

台南市白河警分局今執行大規模「清山」勤務，除全面清查轄內山區空屋、工寮等偏僻處所，更搜查逃逸中的明德外役監獄受刑人連三榮...

阿寶坑垃圾場冒火 動物收容中心在一旁

彰化縣員林市阿寶坑垃圾掩埋場今天發生火災，由於一旁就是彰化縣流浪動物收容中心，清潔隊不敢掉以輕心，通報消防隊搶救，已在上...

武界壩放水釀4死 觀光局將協調檢討露營區管理

南投縣仁愛鄉栗栖溪發生露營民眾被溪水沖走造成4死意外，交通部長林佳龍今天表示，管理露營區的單位有10個之多，觀光局將會出...

23歲工人今早11樓高檢修外牆 疑固定設備鬆脫摔死

台北市光復北路巷弄內一處住宅電梯大樓，今早由工人檢修外牆磁磚，23歲吳姓男子在11樓高處，檢查應更換的磁磚，但疑似固定措...

士官長成功嶺墜樓骨折 六軍團：和飲酒無關

國軍六軍團21砲指部的林姓士官長昨天凌晨在台中市成功嶺營區昨從3樓墜下，對於外界指其是因在營區內飲酒才墜樓，六軍團上午澄...

影／新北運動中心泳池連續遭竊 置物櫃上鎖無用

北部地區近日出現慣竊專偷國民運動中心泳池置物櫃，目前已知新北市林口、蘆洲至少有4名泳客遭竊財物，據稱桃園地區也有人受害，...

影／幫買點數不花錢退佣30％ 作業員詐88人賺百萬

桃園市陳姓男子是科技公司的作業員，他除了平常的工作外，涉嫌從2017年開始，向人購買臉書帳號後，在各大社團發布收購高價遊...

台南醉男闖紅燈撞飛機車一死 兩童仍住院治療

台南市永康區39歲曾姓女子昨晚載年幼外甥、外甥女回家途中，行經台39線高鐵台南高架橋下，遭疑似闖紅燈49歲張姓男子撞上，...

熱門新聞

台南永康晚間轎車機車對撞4送醫 1人無呼吸心跳

武界壩突然放水奪人命 台電曝事故時間表

拳頭都硬了 豆花伯遭惡意棄單有人炫耀「欠整」警偵辦

朱雪璋偷渡逃往大陸遭逮 刑事局與對岸聯繫要押人回台

南投武界異常放水 台電蘇姓員工涉過失致死10萬元交保

親人水壩喪生胡婦臉書悲痛貼文 律師評論國賠可能性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。