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烤肉占用馬路 無照青年嗆聲遭4名大叔圍毆
新北市18歲鄭姓青年今晨騎機車路過三重區龍門路274巷，遇上一群人在路旁烤肉，且都已快占到路中央了，於是他回頭嗆了一句：「路是你家開的？」引起對方不爽，被追上前圍毆揍了一頓。警方獲報到場，青年不願提告，但是收下無照駕駛罰單，當街施暴的4人依妨害秩序罪嫌移送法辦。
警方事後調閱監視器發現，鄭男與女友各騎1輛機車經過在路旁烤肉的6個人，他回頭嗆聲之後騎走，沒看見對方已被激怒追上前查看。
後來男女朋友到附近公園街與仁壽街口停下買鹽酥雞，路旁烤肉的吳男（33歲）、郭男（34歲）、洪男（32歲）、洪男（42歲）即追上來把鄭男痛毆一頓，造成頭部及左後背輕微擦挫傷。
警方獲報趕抵，先協助鄭男就醫包紮，並循線逮捕動粗的4嫌。鄭男傷勢輕微不提傷害告訴，但被發現無照騎乘機車，因而受罰。當街施暴的4名男子則依刑法妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時收下妨礙交通罰單。
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