持續搜捕越獄逃犯 白河警大規模「清山」

台南市白河警分局今執行大規模「清山」勤務，除全面清查轄內山區空屋、工寮等偏僻處所，更搜查逃逸中的明德外役監獄受刑人連三榮下落，以保障民眾居住安全。

連三榮上月趁隙逃獄，迄今下落不明，警方懷疑連可能出入藏匿山區一帶，白河分局轄內多屬山區地形，平時人煙罕至，又與新化山區比鄰，白河警分局今規劃「清山勤務」，不放棄任何可能死角，大規模共清查10處場所，一上午仍無所獲。