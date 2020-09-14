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持續搜捕越獄逃犯 白河警大規模「清山」

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市白河警分局今執行大規模「清山」勤務，除全面清查轄內山區空屋、工寮等偏僻處所，更搜查逃逸中的明德外役監獄受刑人連三榮下落，以保障民眾居住安全。

連三榮上月趁隙逃獄，迄今下落不明，警方懷疑連可能出入藏匿山區一帶，白河分局轄內多屬山區地形，平時人煙罕至，又與新化山區比鄰，白河警分局今規劃「清山勤務」，不放棄任何可能死角，大規模共清查10處場所，一上午仍無所獲。

警方說，山區目前陸續有芭樂、竹筍、香蕉、火龍果及龍眼產季，許多農民辛苦栽植蔬果農作，這次勤務也對轄內農民栽種農產品建立有產季時序表，且持續列為重點勤務保護，也籲請鄉親，如發現可疑人車，請隨時通報警方，一起守護山區治安。

持續搜捕越獄逃犯，白河警上午大規模「清山」。記者謝進盛／翻攝
持續搜捕越獄逃犯，白河警上午大規模「清山」。記者謝進盛／翻攝
持續搜捕越獄逃犯，白河警上午大規模「清山」。記者謝進盛／翻攝
持續搜捕越獄逃犯，白河警上午大規模「清山」。記者謝進盛／翻攝

白河 農民 火龍果

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