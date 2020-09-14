武界壩放水釀4死 觀光局將協調檢討露營區管理

南投縣仁愛鄉栗栖溪發生露營民眾被溪水沖走造成4死意外，交通部長林佳龍今天表示，管理露營區的單位有10個之多，觀光局將會出面協調各單位重新檢討對露營區的管理。

位於仁愛武界的大觀水力電廠武界壩6號閘門昨天凌晨異常開啟，導致在下游栗栖溪河床野外露營的盧姓及賴姓兩家人遭大水沖走，釀成4死意外。

林佳龍出席公路總局「汽車運輸業響應路口停讓行人」行動記者會接受媒體聯訪時表示，根據消費者保護法，交通部觀光局有調查整理屬於各部會10個單位所屬的露營區，製作露營專區網站，提供旅客查詢，在上面的露營區才是合法露營區。

林佳龍說，觀光局也有露營場管理要點針對露營區的安全、可能防護及緊急應變措施等規範，但由於露營區分屬不同單位，觀光局將出面協調各單位重新檢討主管的合法露營區相關管理要點，希望全面保障安全。

至於非法露營區，林佳龍說，涉及中央及地方不同主管機關，也希望各單位儘速且全面檢討，避免有違反規定的地方。

林佳龍表示，這次事故位於非法的露營地，相關管轄及責任，檢警單位已經展開調查。