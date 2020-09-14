士官長成功嶺墜樓骨折 六軍團：和飲酒無關

國軍六軍團21砲指部的林姓士官長昨天凌晨在台中市成功嶺營區昨從3樓墜下，對於外界指其是因在營區內飲酒才墜樓，六軍團上午澄清，林姓士官雖確曾在營外和同袍飲酒，並在凌晨零時許返回單位，但飲酒量不多，返營時也正常，會墜樓應和飲酒的關聯性不大，目前傾向是因凌晨4時許上廁所時因環境不熟悉而墜樓。

林姓士官受傷後，造成兩手尺骨骨折，以及骨盆骨折，並因受傷部位仍腫脹，目前仍在國軍台中總醫院加護病房觀察，要等消腫後才能開刀治療，所幸意識清楚，無生命危險。對於是否環境上有造成墜樓的因素，六軍團和中部的十軍團都表示會進一步進行細部調查，避免再有憾事發生。

據了解，因為國軍近年各單位採自招自訓方式招募志願役新兵，因此林姓士官長是為了執行招募工作，12日即由北部先進駐成功嶺營區，並在晚上和同袍外出吃消夜。

據了解，成功嶺8月25日、9月9日也都曾發生墜樓意外，昨天凌晨已經是近日第3起，軍方除全力協助就醫之外，另將要求強化官兵營內行動安全教育，以防類似案件再發生。