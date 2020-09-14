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影／新北運動中心泳池連續遭竊 置物櫃上鎖無用

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

北部地區近日出現慣竊專偷國民運動中心泳池置物櫃，目前已知新北市林口、蘆洲至少有4名泳客遭竊財物，據稱桃園地區也有人受害，警方已鎖定對象緝捕中，同時再度呼籲民眾，運動勿帶貴重物品、太多現金，因為簡易型置物櫃防不了刻意偷盜。

據了解，這名竊嫌專挑國民運動中心下手，因為不像民營會員制俱樂部門禁較嚴，且泳客下水後，通常短時間內不會返回取物，即使明知有監視器也不在意，若遇到開放式置物櫃直接動手翻，有門上鎖的櫃子就用自備鑰匙或工具破壞，甚至徒手便能破壞門鎖行竊。

雖然大部分民眾去游泳池不會帶貴重財物，但他就是亂槍打鳥，有時候也會意外「釣到大魚」，例如前天下午林口運動中心便有3人遭竊，錢包、證件、現金等財物被搜刮一空。

昨天下午2時許，蘆洲國民運動中心泳池置物櫃監視器又拍到這名竊嫌，他很清楚這種塑料簡易型多格櫃，即便有門、有鎖也不牢靠，因此只花約2秒鐘且不需工具，便徒手輕鬆用力掰開櫃門，偷走泳客的皮包。被害人報案聲稱包裏有2萬5千元現金。

警方發現，林口、蘆洲運動中心連續2天先後遭竊，竊嫌疑為同1人，是設籍在新北市的31歲蔡姓慣竊，他過去便曾在土城地區偷竊被警方抓到過，據稱桃園地區近日也有泳池置物櫃遭竊，警方已鎖定目標追緝中。

蘆洲國民運動中心泳池的塑料置物櫃昨天遭竊，嫌犯徒手即可輕鬆掰開櫃門行竊。記者林昭彰／翻攝
蘆洲國民運動中心泳池的塑料置物櫃昨天遭竊，嫌犯徒手即可輕鬆掰開櫃門行竊。記者林昭彰／翻攝
同1名竊嫌前天才在林口涉嫌偷竊運動中心泳池置物櫃。記者林昭彰／翻攝
同1名竊嫌前天才在林口涉嫌偷竊運動中心泳池置物櫃。記者林昭彰／翻攝
民眾將遭竊過程貼到地方性社團。記者林昭彰／翻攝
民眾將遭竊過程貼到地方性社團。記者林昭彰／翻攝
蘆洲國民運動中心泳池的塑料置物櫃，嫌犯徒手即可輕鬆掰開櫃門行竊。記者林昭彰／翻攝
蘆洲國民運動中心泳池的塑料置物櫃，嫌犯徒手即可輕鬆掰開櫃門行竊。記者林昭彰／翻攝

林口 偷竊

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