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6顆變8顆！不二坊蛋黃酥網路下單有「詐」
彰化知名蛋黃酥店家「不二坊」從9月9日起暫停現場販售，店家從未直接在網路上接受訂購，最近卻出現以大量不二坊照片作為廣告，在臉書宣傳並提供網頁讓人下單訂購，但以8入裝銷售，與原店的包裝方式完全不同，警方提醒，下單網頁是典型的一頁式廣告，沒有明確標明公司地址電話，網頁還有許多大陸用語，提醒消費者注意。
不二坊名氣大，即便暫停現場販售，仍衍伸出許多消費亂象，最近有消費者在臉書看到有多個帳號包括「古早手工蛋黃酥不二坊」、「食府」等銷售蛋黃酥，照片裡全以「不二坊」外觀打廣告，還有上千的按讚數，但點進連結網頁為8入裝，一顆平均下來價格都超過50元，比店家1顆40元價格還高。
網友指出，「一看就知道是詐騙，照片裡的蛋黃酥完全不一樣」、「不二坊只有6顆，沒賣8顆」，加上內容留言見證出現許多大陸用語，網友直指是詐騙網頁。
警方指出，不二坊店家只有提供電話訂購，沒有任何網路接單，店家已針對侵權商標部分報案，不二坊代購價格現在飆高，該廣告1顆賣50多元低於行情，這也是一頁式詐騙廣告以促銷吸客的特徵，消費者有可能收到的商品並非網頁上說明的產品，雖提供客服線上連線，但沒人回應，不知情民眾點了「聯絡客服」，也有讓手機下載惡意程式的風險，消費者要提高警覺。
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