6顆變8顆！不二坊蛋黃酥網路下單有「詐」

彰化知名蛋黃酥店家「不二坊」從9月9日起暫停現場販售，店家從未直接在網路上接受訂購，最近卻出現以大量不二坊照片作為廣告，在臉書宣傳並提供網頁讓人下單訂購，但以8入裝銷售，與原店的包裝方式完全不同，警方提醒，下單網頁是典型的一頁式廣告，沒有明確標明公司地址電話，網頁還有許多大陸用語，提醒消費者注意。

不二坊名氣大，即便暫停現場販售，仍衍伸出許多消費亂象，最近有消費者在臉書看到有多個帳號包括「古早手工蛋黃酥不二坊」、「食府」等銷售蛋黃酥，照片裡全以「不二坊」外觀打廣告，還有上千的按讚數，但點進連結網頁為8入裝，一顆平均下來價格都超過50元，比店家1顆40元價格還高。

網友指出，「一看就知道是詐騙，照片裡的蛋黃酥完全不一樣」、「不二坊只有6顆，沒賣8顆」，加上內容留言見證出現許多大陸用語，網友直指是詐騙網頁。