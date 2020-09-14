影／空勤直升機當小黃？2大隊3隊今年救人已耗資上千萬

行政院去年10月宣布開放山林後，各地爬山人數增多，全國山域救援任務也增加，空勤總隊駐台中清泉崗第二大隊第三隊今年至今，派直升機飛山區救援任務29架次，執勤共53小時，黑鷹直升機飛行一小時成本19萬4727元計算，該隊救山難任務耗資已達上千萬元，執勤人員和消防局都希望，登山者先做好準備，體能、裝備都很重要，不要將高山當成登山步道走。

空勤總隊第二大隊長林國強表示，許多國外登山有保險制度，登山過程需救援時，投保的保險包括空中救援費用，登山者會更謹慎注意安全，如果不慎需救援，空中救援費用由保險支付，也不會有浪費社會成本之虞。

台中市消防局發現今年山域救援任務增加也擔心，不斷呼籲登山者要做好準備，尤其入秋後，天色易暗，應視路況提早下山以免受困迷路，也要蒐集山域天候氣象，最好攜帶GPS或手機，急救藥品等裝備，消防局說，山一直都在，評估自己的體能和裝備後再上山，確保安全。

台中市消防局也提供近3個月的山域救援內容供登山者參考：

6月06日 吳先生谷關七雄-東卯山迷途

6月08日 黃小姐由婆蘭營地高山症

6月14日 登山客谷關七雄-屋我尾山迷途

6月16日 陳姓登山客一日單攻雪主(下切志佳陽)迷途求援。

6月17日 登山客谷關七雄-八仙山-OHCA

6月25日 登山客谷關七雄-波津加女性登山客摔傷

6月25日 登山客谷關七雄-唐麻丹蝴蝶谷迷途

6月28日 登山客谷關七雄-屋我尾山迷途

6月28日 四名登山客鳶嘴西陵迷途

7月11日 登山客谷關七雄-唐麻丹蝴蝶谷迷途

7月12日 登山客谷關七雄-唐麻丹蝴蝶谷OHCA

7月11日 51歲陳○華女性山友，佳陽山摔傷求援吊

7月19日 登山客谷關七雄-馬崙山女性登山客摔傷骨折

7月25日 女性登山客鳶嘴西陵摔傷骨折

7月25日 登山客橫嶺山迷途

7月30日 登山客谷關七雄-八仙山-扭傷

8月01日 登山客橫嶺山體力不支

8月09日 登山客谷關七雄-屋我尾山迷途

8月14日 二名登山客稍來山迷途

8月18日 一名山友於無明山西峰跌倒骨折，求援吊掛。

8月18日 登山客橫嶺山體力不支

8月20日 一名山友於雲稜山莊高山肺水腫，求援吊掛。

8月20日 登山客鳶嘴山摔傷

8月20日 一名山友南湖南峰摔傷於南湖山屋，求援吊掛。

8月22日 57歲趙姓女山友於中雪山迷途失蹤，現今尚未尋獲。

8月24日 35歲山友於南湖山莊高山病，求援吊掛。

8月26日 51歲官姓山友於桃山山屋附近跌倒受傷，求援吊掛。

8月27日 先生谷關七雄-東卯山迷途

8月29日 一名女性山友池有名樹照相摔落山崖，求援吊掛。

9月 2 日 一名山友於油婆蘭扭傷求援，求援吊掛。

9月 7 日 41歲王姓男子與47歲蔡姓女子於品田斷崖途中(布秀蘭營地)，王不慎摔傷，求援吊掛。

9月 8 日 陳姓男子一日單攻雪山，迷途求援。

9月 8 日 一名山友於油婆蘭扭傷求援。