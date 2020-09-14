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台南高鐵橋下道路車禍3歲男童命危 幼兒園為他祈福

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市永康區台卅九線高鐵橋下路段，昨晚8點多發生轎車撞機車意外，造成40歲曾姓婦人重傷不治，3歲外甥經搶救恢復心跳，仍有生命危險。曾婦3歲外甥在台南市就讀幼兒園，陳姓女園長今天說，曾女外甥在幼兒園學習時活潑可愛，發生車禍意外，校方感到遺憾和不捨，已和家長聯絡持續關注，希望小朋友能化險為夷，早日恢復健康。

陳姓女園長說，曾女3歲外甥和她10歲女兒，都在幼兒園就讀，二人在幼稚園表現都十分乖巧，曾女兒已在國小就讀3年級，教育局昨晚已通知園方此事，幼兒園已和家長聯絡，持續關注病況，祝福他脫離險境，早日離恢復健康。

永康區台卅九線高鐵橋下路一處巷道，昨晚8點發生轎車與機車對撞，曾姓婦人（40歲）騎機車載女兒（10歲）與外甥（3歲），行經路口時與張姓男子（49歲）駕駛的轎車發生碰撞，機車起火，機車上三人彈飛，曾婦與外甥重傷一度無呼吸心跳，經搶救外甥恢復心跳，曾婦昨晚9點20分經醫師宣告不治。警方初步研判疑似轎車闖紅燈釀禍。

因撞擊猛烈，機車零件破碎一地，散落數十公尺外，曾婦和兩名小孩均彈飛落地撞擊，機車也一度起火燃燒，張的轎車失控撞上路旁交通號誌，自己也卡在車內受傷。

台南市永康區台卅九線高鐵橋下路段，昨晚發生轎車撞機車意外，現場遺留小朋友戴的安全帽。記者黃宣翰／攝影
台南市永康區台卅九線高鐵橋下路段，昨晚發生轎車撞機車意外，現場遺留小朋友戴的安全帽。記者黃宣翰／攝影
台南市永康區台卅九線高鐵橋下路段，昨晚發生轎車撞機車意外，機車起火燃燒剩下車架。記者黃宣翰／攝影
台南市永康區台卅九線高鐵橋下路段，昨晚發生轎車撞機車意外，機車起火燃燒剩下車架。記者黃宣翰／攝影

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