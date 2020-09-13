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影／台南永康晚間重大車禍 疑轎車闖紅燈釀禍
台南市永康區台39線高鐵橋下路口，13日晚8點發生轎車與機車對撞重大車禍，機車起火，4人輕重傷送醫，警方初步調查，疑轎車司機闖紅燈釀禍。是否酒駕，將抽血深入釐清，肇事責任歸屬，警方持續調查中。
車禍地點發生在台39線永康區與歸仁區西埔一街萬聖公媽廟前巷口。警方初步調查，轎車駕駛49歲張男當時沿著台39線，從歸仁往北往永康方向行駛，經過西埔一街該路口，適40歲曾婦騎著機車由東往西後載3歲外甥及10歲女兒經過，轎車疑闖紅燈高速撞上。
結果，機車經高速撞擊，零件車殼遭撞破碎一地，散落數十公尺外，曾等3人彈飛落地撞擊，機車一度起火燃燒，轎車失控撞上路旁交通號誌，現場一片狼藉。
台南市消防局據報，派遣保西、永康、大灣、新化消防分隊共4輛救護車多名消防隊員趕往搶救，緊急傷患送往成大及永康奇美醫院急救。其中，婦人與3歲外甥救出送醫一度無呼吸心跳（OHCA），持續搶救後，外甥恢復心跳，曾婦仍與死神拔河中。
曾婦10歲女兒，左大腿封閉性骨折，多處撕裂傷，意識清醒，送往成大，汽車駕駛張男頭部受傷，送醫無生命危險，車禍原因與責任歸屬警釐清中。
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