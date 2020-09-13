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台南永康晚間轎車機車對撞4送醫 2人無呼吸心跳
台南市永康區台39線高鐵橋下一處巷道，今晚近8點發生轎車與機車對撞，機車起火，有4人送醫，其中騎乘機車的40歲阿姨與後載5歲姪子救出送醫時無呼吸心跳（OHCA），持續急救中，另名10歲姪女及轎車駕駛分別輕重傷，車禍原因與責任歸屬警釐清中。
車禍地點發生在永康區台39線高鐵橋下，靠近歸仁區大埔路二段8巷萬聖公媽廟前巷口，警方說，轎車與機車不明原因發生對撞，機車騎士40歲阿姨後載5姪子及10歲姪女三人跌落地機車起火，轎車失控撞上路旁交通號誌。
台南市消防局據報，派遣保西、永康、大灣、新化消防分隊趕往搶救，現場為汽車及1部機車(1母2小孩)車禍，共有4人受傷(2人OHCA、2人受傷)。
其中，阿姨及5歲男童傷勢嚴重，救出後均已OHCA緊急送往成大、永康奇美醫院急救中。女孩左大腿封閉性骨折，多處撕裂傷，意識清醒，送往成大，汽車駕駛頭部受傷無生命危險。
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