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68老翁開車逆向飆速狂撞9車 酒測零肇事原因成謎
雲林縣虎尾鎮68歲林姓男子開休旅車載著41歲鍾姓女子，在虎尾市區逆向飆速，狂撞九輛大小車輛，他很幸運只腿骨受傷，胸腔受創，但傷勢仍不輕，對於他為何在市區開車狂奔，在送醫途中曾說可能是誤踩油門，但警方抽血酒測，晚間報告出爐，酒測值近乎零，對於為何失控逆向，原因成謎，只能等他傷勢轉好後再說清楚。
因林姓駕駛年近七十，是否因身體因素造成車速失控，警方初步了解，林的身體狀況還不差，但究竟是什麼原因造成這起離奇車禍，警方只表示，目前林老先生須要養傷，須等傷勢好轉才可製作筆錄，釐清責任。
對於林男肇事原因，也引起寈測，有人猜說是否車上與鍾女吵加，或有其他原因，警方也不得而知，將調閱更多行車紀錄器或監視器查明原因。
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