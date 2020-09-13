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惡劣網友冒用清水高中學生照和名 捉弄台南豆花伯

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名網友捉弄台南豆花伯後，在臉書承認行為，自稱是台中清水高中學生，校方查出，學生的帳號被盜用。圖/取自臉書
一名網友捉弄台南豆花伯後，在臉書承認行為，自稱是台中清水高中學生，校方查出，學生的帳號被盜用。圖/取自臉書

真的很惡劣，一名網友自稱捉弄台南豆花伯，嫌他豆花一碗20元貴，台南警方正追查網友身分時，他又在臉書自稱是台中清水高中學生，承認惡作劇行為，清水高中表示，已查出這名學生照片和姓名被冒用，惡作劇的網友一直用學生名到處為惡，讓學生背黑鍋。

這名網友自稱是清水高中學生，承認暑假時到台南，捉弄88歲賣豆花阿伯，他說台南永康警方已調查此案，他對豆花伯感到抱歉。台南市長黃偉哲，本月10日還到豆花伯攤位，買下當天全部豆花，以行動力挺豆花伯。

網友的惡作劇行為，讓很多網友看了生氣，罵他是屁孩行為，結果，這名網友又在臉書自稱是清水高中學生。

校方表示，這名學生早已向導師說，他的照片和姓名被冒用，帳號早已停用，案件目前由台南警方調查中。

黃偉哲

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