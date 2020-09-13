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拳頭都硬了 豆花伯遭惡意棄單有人炫耀「欠整」

10多人苗栗市街頭打群架 警方快打噴辣椒水壓制

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

今天凌晨3點半左右，2幫10多人疑酒後互看不順眼，在苗栗市一家KTV外人行道大打出手，苗栗警察分局據報，出動快打部隊到場，喝令並噴辣椒水壓制，不到半個小時即帶回7人調查，其中2人涉嫌妨害公務，4人涉嫌聚眾鬥毆、傷害，另1人沒有動手，全案進一步處理中。

黑色豪門企業Telegram分享一段40多秒影片，內容顯示苗栗市一家KTV外人行道上，10多人打群架，警方表示凌晨3點半左右接獲報案，苗栗分局北苗、南苗、文山派出所快打部隊趕到場喝令停手，2幫人仍繼續扭打，員警噴辣椒水壓制，分開2幫人，並帶回7人，絕大多數皮肉擦傷並無大礙。

警方初步調查，這2幫人離開KTV時，疑因互看不順眼，言語起衝突，打成一團，其中1人涉嫌推擠員警、1人涉嫌辱罵員警，依妨害公務罪嫌處理，4人涉嫌聚眾鬥毆、傷害，另1人列為關係人，將函送苗栗地檢署偵辦，並積極追查其他在場人士，警方強調嚴正執法，不容挑釁公權力，全案進一步處理中。

苗栗市街頭2幫、10多人今天凌晨3點半打群架，警方噴辣椒水壓制，帶回7人依妨害公務、聚眾鬥毆及傷害罪嫌處理。圖／擷自黑色豪門企業Telegram
苗栗市街頭2幫、10多人今天凌晨3點半打群架，警方噴辣椒水壓制，帶回7人依妨害公務、聚眾鬥毆及傷害罪嫌處理。圖／擷自黑色豪門企業Telegram

KTV 妨害公務

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