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北市信義A13館莫名停電23人受困電梯 7點半全數脫困
台北市信義區松仁路上的遠百信義A13館，晚間18時35分突然發生大停電，同時消防警報也響起；台北市消防局緊急派出6輛消防車輛、1輛救護車、19名消防與救護人員到場。
消防人員到場後，協助百貨公司人員疏散顧客，經初步瞭解，懷疑停電原因是空調系統故障導致變電箱故障，周邊都沒有停電情形，大樓內有三部電梯，其中2部電梯內有民眾受困情形，包括2樓電梯受困14人、8樓電梯受困9人。
經過約20分鐘，8樓電梯內的3男6女已先脫困，同時電梯公司到達，配合消防人員幫忙，最後約在7時40分，2樓電梯內的14人也順利脫困。
消防局指出，現場並沒有冒出明火，初步懷疑是變電箱或電路出現問題，目前台電人員已經到場協助瞭解事發原因，同時消防員逐樓清查人員安全及停電原因。
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