林口運動中心泳池置物櫃連續遭竊 警方鎖定1嫌犯

新北市立林口國民運動中心近日傳出竊案，均是游泳池的泳客，警方調閱監視器，發現竊嫌是當地1名慣竊，趁泳客下水游泳，動手偷竊更衣室置物櫃財物，警方已鎖定對象緝捕中。

有民眾在臉書社團林口大家庭發文抱怨，指稱昨天下午3至5點與家人到運動中心游泳，放在置物櫃的皮包財物遭竊，聽說至少已有4至5人受害，引起近百則留言議論紛紛，認為竊嫌恐怕私自複製鑰匙犯案。

警方表示，昨天報案的受害人都是泳客，犯嫌專偷更衣室置物櫃，目前共有3人報案，包括皮夾、證件、現金等貼身物品遭竊。