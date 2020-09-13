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林口運動中心泳池置物櫃連續遭竊 警方鎖定1嫌犯
新北市立林口國民運動中心近日傳出竊案，均是游泳池的泳客，警方調閱監視器，發現竊嫌是當地1名慣竊，趁泳客下水游泳，動手偷竊更衣室置物櫃財物，警方已鎖定對象緝捕中。
有民眾在臉書社團林口大家庭發文抱怨，指稱昨天下午3至5點與家人到運動中心游泳，放在置物櫃的皮包財物遭竊，聽說至少已有4至5人受害，引起近百則留言議論紛紛，認為竊嫌恐怕私自複製鑰匙犯案。
警方表示，昨天報案的受害人都是泳客，犯嫌專偷更衣室置物櫃，目前共有3人報案，包括皮夾、證件、現金等貼身物品遭竊。
文林派出所從監視器清楚拍下的竊嫌容貌，認出是當地1名31歲蔡姓慣竊，已鎖定身分查緝中。警方同時呼籲民眾，運動時盡量不要攜帶貴重物品，若無法隨時看守財物，要放在有上鎖的置物櫃，比較有保障。
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