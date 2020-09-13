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拳頭都硬了 豆花伯遭惡意棄單有人炫耀「欠整」警偵辦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南永康88歲「豆花伯」日前遭客人惡意棄單，今傳出有人在網路留言自爆所為，還得意稱阿伯「欠整」，結果引來鄉民一片譁然痛批。永康警分局已展開偵辦，該帳號遭特定人士盜用，刻意掀起社會波瀾。警方強調，持續偵辦中，一定會幫阿伯討回公道。

日前有網友在臉書社團「台南爆料公社」中，分享豆花伯本月5日被客人惡意棄單；一杯20元豆花，「豆花伯」裝到一半，竟遭客人嫌貴落跑不買了，許多鄉民紛紛表達不捨，台南市長黃偉哲還特別前往光顧，買下當天所有豆花給參加市政會議同仁點心力挺豆花伯。

結果事件餘波盪漾，今天上午，有自稱蔡姓男網友，前往中天新聞網站留言，稱自己就是惡意棄單的奧客，還回覆鄉民這都不是釣魚文。男子稱「我和同學去那邊吃免錢的吃很久了，阿伯找錢還笨笨的被我們騙說少找，趁他不注意偷他錢買豆花吃，他都不知道」，「我那天就跟我同學去挑戰棄單，那時候我們訂很大量，還故意問一碗多少，阿伯說20，我說太貴了不要了，拜拜，就快步離開」。

蔡男誇張言論一出，立刻引爆鄉民怒火，網友紛紛痛批「這樣很好玩嗎？？你絕對會有報應的！」、「真的讓人很生氣」、「這社會已經沒有是非對錯，禮義廉恥了」，還有人說，這樣欺負老人家，根本不配當人。

警方晚間表示，經清查，留言該帳號是中部某高中生所有，疑上月遭盜用後，除刻意留下上述挑釁言論，日前館長陳之漢中槍住院後，也曾用相同帳號留言稱要「處理」館長太太，用意就是要掀起社會更多波瀾，警方目前正全力過濾相關線索，一定會幫阿伯討回公道。

蔡男在網路誇張留言，遭網友截圖，警初步掌握帳號遭盜用，持續偵辦中。記者謝進盛／翻攝
蔡男在網路誇張留言，遭網友截圖，警初步掌握帳號遭盜用，持續偵辦中。記者謝進盛／翻攝
88歲台南永康豆花伯遭惡意棄單，鄉民不忍力挺，今有特定人士稱是其所為。圖／翻攝自台南爆料公社
88歲台南永康豆花伯遭惡意棄單，鄉民不忍力挺，今有特定人士稱是其所為。圖／翻攝自台南爆料公社

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