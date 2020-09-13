68歲肇事者逆向連撞9車 他竟說是誤踩油門

雲林縣虎尾鎮市區中心今天下午重大車禍，一輛休旅車向飛速連撞九輛大小額車，肇事的休旅車駕駛林姓男子68歲，雖傷勢不輕但還仍能說話，對於為何逆向行駛，他只輕淡地表示「可能誤踩油門」，如何會誤踩油門連衝一公里多的路，警方也感不解，已對他抽血進行酒測，再進一步追查原因。

這起車禍發生後，原先警方以為是年輕人好強逞快，在市區逆向開快車，沒想到受傷的林姓駕駛，被滅火器噴得滿身泡沫粉，經送醫清洗，是68歲林姓男子。

林姓駕駛被經送往台大醫院斗六分院救治，他大腿骨折、胸部挫傷 ，經急救後已送入加護病房觀察中，由於事發當時車速相當快，且連衝好幾個路口，警方得知肇事駕駛並非年輕人，還以為可能駕駛身體不適肇禍。