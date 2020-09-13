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影／61名立漿玩家未經申請划向龜山島 玩牛奶海遭送辦

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

一群立漿玩家號召愛好者連同工作人員61人今天清晨從宜蘭外澳海邊出發，划漿繞行龜山島一圈，預計傍晚回岸。由於他們從事立漿活動區域是政府公告的衝浪區，未經核准不得划立漿，東北角風景管理處蒐證後將依法函送。

立漿玩家上個月在網路發起「龜蜜三十公里」活動，號召50人連同工作人員約61人，今天清晨6點半在外澳慶天宮集結後，以划立漿方式從外澳沙灘出發，全程來回連同繞行龜山島共30公里；上午10點抵達龜尾，接著繞行到龜首，近中午抵達近來超夯的「牛奶海」玩水拍照，傍晚5點回岸。

參加活動者統一穿著水藍色排汗衫、配有GPS、手環及戒護管筏等費用支出共同分攤，每人約1000元，強調非營利活動，而且都要簽立切結書，保證自己健康狀況沒有問題。

據了解，今天大約7點數十艘立漿一起從外澳沙灘出發時，A區海域都是立漿船板，海面小船點點，蔚為奇觀；有人甚至在活動臉書上留言「衝撞體制」、「包圍龜山島」、「搶海上路權」、「50張以上划過去，他們應該很傻眼吧」。

今天上午也有賞鯨船在附近，船隻必須避開他們，以免撞到，而最近有漁民在當地捕撈吻仔魚，今天清晨剛好漁船比較少，否則海面上的航道更擠，區漁會指責立漿玩家不應該違法，海巡單位則派船艇全程戒護安全，並配合蒐證。

外澳沙灘是東北角國家風景區管理處的代管範圍，對此立漿繞行龜山島活動，東北魚將蒐證結束後將函送法辦。

東北角管理處表示，立漿玩家下水的外澳A區已經在108年7月，依照發展觀光條例第60條及水域遊憩活動管理辦法第5條，公告為「衝浪區」，經查立漿玩家在衝浪區從事活動，違反水域分區公告，全案將函送縣府，可依發展觀光條例開罰號召著1萬到5萬元，若有營業行為甚至可罰3萬到15萬元。

網路上有人號召從宜蘭外澳划立漿出發繞行龜山島，其行為已違反水域分區公告，東北角管理處將依法函送縣政府開罰。圖／讀者提供
網路上有人號召從宜蘭外澳划立漿出發繞行龜山島，其行為已違反水域分區公告，東北角管理處將依法函送縣政府開罰。圖／讀者提供
網路上有人號召從宜蘭外澳划立漿出發繞行龜山島，其行為已違反水域分區公告，東北角管理處將依法函送縣政府開罰。圖／讀者提供
網路上有人號召從宜蘭外澳划立漿出發繞行龜山島，其行為已違反水域分區公告，東北角管理處將依法函送縣政府開罰。圖／讀者提供
網路上有人號召從宜蘭外澳划立漿出發繞行龜山島，其行為已違反水域分區公告，東北角管理處將依法函送縣政府開罰。圖／讀者提供
網路上有人號召從宜蘭外澳划立漿出發繞行龜山島，其行為已違反水域分區公告，東北角管理處將依法函送縣政府開罰。圖／讀者提供

龜山島 沙灘

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