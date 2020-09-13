驚險瞬間！外雙溪流域溪水暴漲 釣客受困差點被沖走

台北市外雙溪流域今溪水瞬間暴漲，蕭姓、巫姓釣客在受困臨溪路下方河床消波塊，消防雙溪分隊獲報即刻救援，其中蕭男差點遭溪水淹沒，幸好緊抓住繩梯，驚險獲救，2人均順利獲救上岸，目前已返家休息。

北市消防局第四大隊副大隊長楊雲忠表示，64歲蕭姓男子及62歲巫姓男子今天從東吳大學臨溪路進入釣魚，因溪水暴漲受困河床消波塊上，雙溪分隊獲報到場驚險救援，順利以繩梯吊掛2人上岸。

楊雲忠指出，東吳大學人員發現釣客受困報案，同仁11點11分獲報，15分到場後，經報案人指引，在臨溪路上鐵欄杆架上繩梯，攀爬而下至外雙溪河域，隨即發現受困人員，立刻給予救生圈跟魚雷浮標。

首先救援蕭姓男子，蕭男一度因溪水湍急，站立不穩手機被沖走，差點遭溪水淹沒，千鈞一髮之際，蕭男左手緊抓繩梯，順利獲救攀爬吊掛上岸。隨後，巫男也順利依繩梯上岸，11點20分迅速救援成功。

兩名釣客獲救，相擁而泣，意識皆清楚，僅有輕微皮肉傷，無送醫。他們指出，當時發現溪水變大不到五分鐘，想走就走不掉「釣魚10幾年，從沒遇過這種情況」，感謝消防人員迅速救援。

外雙溪流域有台北市北海水上救生會、台北市義勇消防總隊第四大隊第四特種中隊，台北市義勇消防總隊第三大隊第三特種內湖中隊內湖救生分隊等3個民間救難團體，在外雙溪碧溪橋及楓林橋2處駐地警戒。今年5至9月無發生救溺案件，去年同期則有2件救溺案，2人分別在溪山里里民活動中心後方深潭及車登腳橋上游50公尺處獲救，平安返家。