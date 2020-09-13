影／桃園男偷建築錨座30斤太重 雙手搬運腳踏車露餡

桃園市41歲黃姓男子昨天深夜在桃園區國強一街趁空地貨櫃屋沒人看守，他將貨櫃鐵門撬開，偷竊貨櫃屋內一塊建築使用的鐵鑄錨座，重約18公斤（約30台斤），他用雙手搬抬上腳踏車，員警發現上前盤查，黃男辯稱以前公司用過的工具，遭沈姓失主戳破謊言，警方今天下午將他依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，桃園分局龍安所警員王泓翔、陳茂源及陳展源深夜巡邏，行經國強一街，發現一處空地前，黃姓男子將重約30台斤的鑄鐵錨座工具，費力搬上腳踏車準備載走。

員警上前盤查，黃男先是指稱路邊撿到，警詢問那裡撿到，黃男又改稱，是之前公司留下的工具廢料，員警質疑黃的說法，前往該空地貨櫃屋查看，發現門鎖已被撬開，沈姓貨櫃屋主趕到說明該鑄鐵塊是錨座、價值約1千元，是他以前建築用的工具，戳破黃男說法。