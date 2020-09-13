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影／桃園男偷建築錨座30斤太重 雙手搬運腳踏車露餡
桃園市41歲黃姓男子昨天深夜在桃園區國強一街趁空地貨櫃屋沒人看守，他將貨櫃鐵門撬開，偷竊貨櫃屋內一塊建築使用的鐵鑄錨座，重約18公斤（約30台斤），他用雙手搬抬上腳踏車，員警發現上前盤查，黃男辯稱以前公司用過的工具，遭沈姓失主戳破謊言，警方今天下午將他依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方指出，桃園分局龍安所警員王泓翔、陳茂源及陳展源深夜巡邏，行經國強一街，發現一處空地前，黃姓男子將重約30台斤的鑄鐵錨座工具，費力搬上腳踏車準備載走。
員警上前盤查，黃男先是指稱路邊撿到，警詢問那裡撿到，黃男又改稱，是之前公司留下的工具廢料，員警質疑黃的說法，前往該空地貨櫃屋查看，發現門鎖已被撬開，沈姓貨櫃屋主趕到說明該鑄鐵塊是錨座、價值約1千元，是他以前建築用的工具，戳破黃男說法。
黃姓男子無法圓謊才當場坦承自己在貨櫃屋內偷盜該鐵塊，並當場向沈男認錯、道歉，警方表示，黃男偷竊貨櫃屋內的鑄鐵塊，準備變賣，警方及時查獲，將他依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
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