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虎尾車禍過程曝光 目擊者：像打保齡球一路逆向撞車

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮市區中心今天下午1時30分，人車往來熙攘，一輛豐田休旅車不明原因暴衝，從林森路2段和四維街路口，突然跨過中線，一路逆向闖紅燈，高速疾衝，飆速衝過3條路口1公里遠，造成八轎等紅燈轎車被撞，最後衝撞一輛客運才停下，共造成3人輕重傷，市區交通被迫中斷。

目繫全程的台中客運王姓司機說，當時他車上有20個客人，正在林森路和文化路口等紅燈，遠看一輛轎車，從數百公尺前，像用飛的一般，逆向一路衝過來，他連反應要閃都來不及，就迎面撞上來，肇事車輛冒煙像要爆炸，為維護車上旅客安全，他趕緊倒車，鄰近住戶趕緊取出滅火器噴灌。

警方指出，肇事車輛沿著虎尾林森路二路由南向北行駛，在揚子中學前附近，突然不明原因，轉出車道逆向行駛，一路衝撞約一點五公里，共三個路口，在四維街口附近撞及三輛轎車後，不但沒減速，還一路加速狂飆，到自強路口迎面撞及一輛喜美休旅車後，再波及前方正在等紅燈的四輛轎車，直到越過文化路撞上大客車才停下，一路都沒減速。

警方說，肇事車輛一路疾駛衝撞，原因不明，是否因駕駛身體忽然不適，或是煞車失靈，仍有待進一步追查，這起車禍共造成八輛轎車及一輛客運受損，連同肇事車共十部車輛毀損，也造成3人受輕重傷，分別是肇事車輛年約五十歲的駕駛及副駕駛座車一名女性，兩人受傷送醫昏迷仍在搶救中，另有一名女學生路過現場，被彈出的車輛零件波及腿部受傷。

目擊路人心有餘悸說，實在太可怕了，當時這輛逆向車，時車速起碼超過一百，一路像在打保齡球，造成許多車輛被撞。一輛車損的駕駛說，他在等紅燈，只聽到一聲碰巨響，他的車子扭了一下，還不知發生什麼事，下車查看發現整輪胎已被撞得彈開，太嚇人了。

虎尾分局馬上動員封閉約500公尺路段的路口，並維持交通，傷者送醫昏迷，啟事原因仍待進一步調查。

肇事車輛一路逆向衝撞一公里多，連續闖紅燈撞損九輛大小客車，本身車輛也是變成廢鐵。記者蔡維斌／攝影
肇事車輛一路逆向衝撞一公里多，連續闖紅燈撞損九輛大小客車，本身車輛也是變成廢鐵。記者蔡維斌／攝影
從臨視器畫面看到肇事車輛撞上大客才停下，否則不知要釀成更嚴重意外。記者蔡維斌／翻攝
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一名女學生被彈出汽車零件打傷送醫。記者蔡維斌／攝影
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一路上可見撞車輛彈出的車輪和零件，可見衝撞當時力道之猛。記者蔡維斌／攝影
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肇事車輛飛速逆向一路衝撞車，怵目驚心。記者蔡維斌／攝影
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休旅車 車禍

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