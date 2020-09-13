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虎尾車禍過程曝光 目擊者：像打保齡球一路逆向撞車
雲林縣虎尾鎮市區中心今天下午1時30分，人車往來熙攘，一輛豐田休旅車不明原因暴衝，從林森路2段和四維街路口，突然跨過中線，一路逆向闖紅燈，高速疾衝，飆速衝過3條路口1公里遠，造成八轎等紅燈轎車被撞，最後衝撞一輛客運才停下，共造成3人輕重傷，市區交通被迫中斷。
目繫全程的台中客運王姓司機說，當時他車上有20個客人，正在林森路和文化路口等紅燈，遠看一輛轎車，從數百公尺前，像用飛的一般，逆向一路衝過來，他連反應要閃都來不及，就迎面撞上來，肇事車輛冒煙像要爆炸，為維護車上旅客安全，他趕緊倒車，鄰近住戶趕緊取出滅火器噴灌。
警方指出，肇事車輛沿著虎尾林森路二路由南向北行駛，在揚子中學前附近，突然不明原因，轉出車道逆向行駛，一路衝撞約一點五公里，共三個路口，在四維街口附近撞及三輛轎車後，不但沒減速，還一路加速狂飆，到自強路口迎面撞及一輛喜美休旅車後，再波及前方正在等紅燈的四輛轎車，直到越過文化路撞上大客車才停下，一路都沒減速。
警方說，肇事車輛一路疾駛衝撞，原因不明，是否因駕駛身體忽然不適，或是煞車失靈，仍有待進一步追查，這起車禍共造成八輛轎車及一輛客運受損，連同肇事車共十部車輛毀損，也造成3人受輕重傷，分別是肇事車輛年約五十歲的駕駛及副駕駛座車一名女性，兩人受傷送醫昏迷仍在搶救中，另有一名女學生路過現場，被彈出的車輛零件波及腿部受傷。
目擊路人心有餘悸說，實在太可怕了，當時這輛逆向車，時車速起碼超過一百，一路像在打保齡球，造成許多車輛被撞。一輛車損的駕駛說，他在等紅燈，只聽到一聲碰巨響，他的車子扭了一下，還不知發生什麼事，下車查看發現整輪胎已被撞得彈開，太嚇人了。
虎尾分局馬上動員封閉約500公尺路段的路口，並維持交通，傷者送醫昏迷，啟事原因仍待進一步調查。
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