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7旬男子六龜登山久日未歸失聯 報警協尋
高雄市六龜分局9月12日接獲報案，72歲周姓男子獨自至美崙山登山，多日未與家人及朋友聯繫，家屬報請警方失蹤協尋。民眾如有發現這名男子行蹤，請立即與六龜分局聯繫。
六龜分局荖濃派出所所長鍾政育表示，警方獲報積極查訪，並調閱周男手機最後位置為9月1日下午在六龜分局荖濃派出所轄區。經調閱當地熱心民宿業者提供的監視器，發現周男9月1日上午10時12分於檳園民宿前下車，並進入高133線，而不是至美崙山步道口。
鍾政育表示，目前正持續調閱監視器畫面釐清該民是否下山，並通報消防局積極協助搜尋中。請民眾如有發現周男行蹤，立即與六龜分局或家屬聯繫。六龜分局也提醒民眾，六龜山區午後多雨，民眾上山遊憩欣賞山景時，務必考量身體狀況，並結伴同行，勿單獨上山。
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