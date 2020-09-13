7旬男子六龜登山久日未歸失聯 報警協尋

高雄市六龜分局9月12日接獲報案，72歲周姓男子獨自至美崙山登山，多日未與家人及朋友聯繫，家屬報請警方失蹤協尋。民眾如有發現這名男子行蹤，請立即與六龜分局聯繫。

六龜分局荖濃派出所所長鍾政育表示，警方獲報積極查訪，並調閱周男手機最後位置為9月1日下午在六龜分局荖濃派出所轄區。經調閱當地熱心民宿業者提供的監視器，發現周男9月1日上午10時12分於檳園民宿前下車，並進入高133線，而不是至美崙山步道口。