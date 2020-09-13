交通大執法 西門町、萬華地區10天取締784件交通違規

財政部台北國稅局萬華稽徵所今天與轄區萬華警分局，在西門町紅樓廣場舉辦「吃喝玩樂--fun雲端」租稅活動及犯罪預防及交通安全宣導，活動中強化金光黨、假冒公務機關、假綁票等詐騙防制手法，以及交通安全路口大執法（車輛禮讓行人運動、行人遵守交通規則）宣導。

9月警政署執行全國路口交通大執法專案活動，為有效防制轄內事故、改善交通秩序及強化行人路權，萬華警分局擇定轄內多事故及重要路口規劃路口大執法勤務，經統計9月1日至10日，共取締784件交通違規，其中汽機車不停讓行人99件、闖紅燈（含紅燈右轉）482件、行人違規203件；另同時段路口事故共發生20件，24人受傷，與去年同期（25件25傷）比較，事故減少5件、受傷人數減少1人。

萬華警分局呼籲民眾通過路口時應減速慢行，並遵循路口安全3步驟「慢、看、停」：包括「慢」，即接近路口，減慢速度、「看」，即隨時擺頭察看左右後方有無人車、「停」，即暫停禮讓行人先行。