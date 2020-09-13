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交通大執法 西門町、萬華地區10天取締784件交通違規

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

財政部台北國稅局萬華稽徵所今天與轄區萬華警分局，在西門町紅樓廣場舉辦「吃喝玩樂--fun雲端」租稅活動及犯罪預防及交通安全宣導，活動中強化金光黨、假冒公務機關、假綁票等詐騙防制手法，以及交通安全路口大執法（車輛禮讓行人運動、行人遵守交通規則）宣導。

9月警政署執行全國路口交通大執法專案活動，為有效防制轄內事故、改善交通秩序及強化行人路權，萬華警分局擇定轄內多事故及重要路口規劃路口大執法勤務，經統計9月1日至10日，共取締784件交通違規，其中汽機車不停讓行人99件、闖紅燈（含紅燈右轉）482件、行人違規203件；另同時段路口事故共發生20件，24人受傷，與去年同期（25件25傷）比較，事故減少5件、受傷人數減少1人。

萬華警分局呼籲民眾通過路口時應減速慢行，並遵循路口安全3步驟「慢、看、停」：包括「慢」，即接近路口，減慢速度、「看」，即隨時擺頭察看左右後方有無人車、「停」，即暫停禮讓行人先行。

萬華警分局再次提醒，家中有高齡長者應多囑咐用路習慣，晨昏外出應著亮色衣物，並配戴反光物件，要穿越馬路應行走行人穿越道、天橋。

財政部台北國稅局萬華稽徵所今天與轄區萬華警分局，在西門町紅樓廣場舉辦「吃喝玩樂--fun雲端」租稅活動及犯罪預防及交通安全宣導。記者廖炳棋／翻攝
財政部台北國稅局萬華稽徵所今天與轄區萬華警分局，在西門町紅樓廣場舉辦「吃喝玩樂--fun雲端」租稅活動及犯罪預防及交通安全宣導。記者廖炳棋／翻攝
財政部台北國稅局萬華稽徵所今天與轄區萬華警分局，在西門町紅樓廣場舉辦「吃喝玩樂--fun雲端」租稅活動及犯罪預防及交通安全宣導。記者廖炳棋／翻攝
財政部台北國稅局萬華稽徵所今天與轄區萬華警分局，在西門町紅樓廣場舉辦「吃喝玩樂--fun雲端」租稅活動及犯罪預防及交通安全宣導。記者廖炳棋／翻攝
財政部台北國稅局萬華稽徵所今天與轄區萬華警分局，在西門町紅樓廣場舉辦「吃喝玩樂--fun雲端」租稅活動及犯罪預防及交通安全宣導。記者廖炳棋／翻攝
財政部台北國稅局萬華稽徵所今天與轄區萬華警分局，在西門町紅樓廣場舉辦「吃喝玩樂--fun雲端」租稅活動及犯罪預防及交通安全宣導。記者廖炳棋／翻攝

事故 西門町

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