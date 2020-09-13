你裝住警器了嗎？ 苗栗9年成功預警150件以上

苗栗縣火災預防自治條例草案安裝住宅用火災警報器入法，縣府消防局指出，2011年普設住警器，成功預警150件以上火災，有效降低民眾生命財產損失，一般住家裝住警器有消防法規範，因此要求KTV等公眾場所跟進，建築防火安全多一層防護。

苗栗縣2011年起3年家戶全面免費安裝1顆住警器，後續以弱勢族群優先補助，消防局統計到今年5月，住警器居家覆蓋率約97.51%，住警器在火災初期偵測濃煙，發出100分貝警告聲響，成功預警152件，就如鬧鐘道理，人類睡眠中嗅覺等功能降低，聽覺可以迅速發現撲滅火災或逃生，損失降到最低。

消防局指出，一些火災發生在夜間住戶熟睡時段，也容易釀禍，根據研究現代家庭石化裝潢與家具燃燒起火，第3分鐘火勢已成長，第3分40秒發生閃燃，如果住警器裝設位置適當，1分30秒內感應發報示警，住警器攸關生命財產安全，除了廚房是偵熱型，其餘要安裝偵煙型。

此外，火災最大殺手是濃煙，如果濃煙在通道蓄積下沉到臥室門的高度，從門上方擴散進門內，通道溫度攝氏200度到300度，低姿勢遮口鼻也是沒用，吸入熱空氣會灼傷呼吸道，難以從通道逃生，因此關門並打開對外的開口窗，讓濃煙對流出室外，求救並待援。