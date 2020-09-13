你裝住警器了嗎？ 苗栗9年成功預警150件以上
苗栗縣火災預防自治條例草案安裝住宅用火災警報器入法，縣府消防局指出，2011年普設住警器，成功預警150件以上火災，有效降低民眾生命財產損失，一般住家裝住警器有消防法規範，因此要求KTV等公眾場所跟進，建築防火安全多一層防護。
苗栗縣2011年起3年家戶全面免費安裝1顆住警器，後續以弱勢族群優先補助，消防局統計到今年5月，住警器居家覆蓋率約97.51%，住警器在火災初期偵測濃煙，發出100分貝警告聲響，成功預警152件，就如鬧鐘道理，人類睡眠中嗅覺等功能降低，聽覺可以迅速發現撲滅火災或逃生，損失降到最低。
消防局指出，一些火災發生在夜間住戶熟睡時段，也容易釀禍，根據研究現代家庭石化裝潢與家具燃燒起火，第3分鐘火勢已成長，第3分40秒發生閃燃，如果住警器裝設位置適當，1分30秒內感應發報示警，住警器攸關生命財產安全，除了廚房是偵熱型，其餘要安裝偵煙型。
此外，火災最大殺手是濃煙，如果濃煙在通道蓄積下沉到臥室門的高度，從門上方擴散進門內，通道溫度攝氏200度到300度，低姿勢遮口鼻也是沒用，吸入熱空氣會灼傷呼吸道，難以從通道逃生，因此關門並打開對外的開口窗，讓濃煙對流出室外，求救並待援。
消防局表示，消防法規定一般住宅必須裝設住警器，住警器設置辦法進一步規定位置及安裝方式，且2017年必須裝設完畢，因沒有罰則，且涉及隱私權等問題，難以檢查或複查，提醒民眾最好安裝住警器，緊急狀況可以救命，苗栗縣火災預防自治條例草案並納入處罰規定，一旦施行公權力可以介入監督落實。
【相關閱讀】
‧【專題】救命整理包／遇到火災怎麼辦？ 必看火災逃生求生術！
‧消防救命口訣「小火快逃，濃煙關門」 破除火場迷思：別躲浴室！
‧大火事件簿／祝融肆虐釀悲劇 近5年重大傷亡火災
‧電器失火有5大前兆！預防火災發生 你可以先做的事
‧【Q&A】十萬火急！火災常識小遊戲 你能逃出火海嗎？
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言