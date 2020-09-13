澎湖海巡馳援！遊艇從台南到七美失動力 發出遇險信號

第八（澎湖）海巡隊昨晚接獲第十三巡防區及艦隊分署轉署中心通報，在七美西南20浬處，有艘「遠征號」遊艇發出遇險信號，船上有6人，請求派艇前往協處。隊上立即派遣線上巡防艇5053艇緊急前往，看到遊艇失去動力，晚間先拖往七美漁港檢修。船上人員是從台南到澎湖海域釣魚，沒想到船隻失去動力，虛驚一場。

澎湖海巡隊昨晚6點46分接獲第十三巡防區及艦隊分署轉署中心通報，一艘「遠征號」遊艇在七美西南20浬附近，發出遇險信號，立即派遣線上巡防艇5053艇緊急前往協處。

第八海巡隊副隊長陳富榮表示，5053巡防艇在晚上8點10分抵達七美西南20浬處，與「遠征」遊艇會合。經了解遊艇是因無法啟動電源導致失去動力，考量該遊艇非澎湖籍船舶，無友船可協助拖帶，經船長請求並簽具緊急拖帶切結書後，就近把遊艇拖帶前往七美漁港，協助檢修。結果是舷外機電源線螺絲脫落，導致無電源，今天已排除故障啟動。