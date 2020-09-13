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宜蘭老翁上山採筍整夜未歸 今尋獲頭部受傷送醫
宜蘭85歲老翁昨天上山採竹筍，直到晚上不見人影，家人焦急報案尋人，縣消防局組成搜隊救沿著採筍蹤跡上山找人，今天上午8時45分找到有氣無力的失蹤老翁，頭部受傷，用擔架抬下山，送醫治療。
據了解，李姓老翁昨天近中午上山採竹筍，直到晚上還沒下山，家人前往查看時，只見機車停留現場，遍尋不著，因擔心發生意外，晚上8點50分報案，懷疑有可能在三星鄉龍泉步道附近不見了，請求警消協助前往救援。
縣消防局派遣三星、大同分隊救災人車前往救援，20幾名警義消在龍泉觀音寺附近平台成立前進指揮所，分成四組搜救，陸續發現3到4處採收竹筍蹤跡，終於在今天上午8點45分找到人；老翁頭部外傷，意識清楚，全身虛弱，告訴搜救人員他在山區迷路了，經由軟式擔架將他搬運到入山口，送往聖母醫院。
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