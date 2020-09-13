宜蘭老翁上山採筍整夜未歸 今尋獲頭部受傷送醫

宜蘭85歲老翁昨天上山採竹筍，直到晚上不見人影，家人焦急報案尋人，縣消防局組成搜隊救沿著採筍蹤跡上山找人，今天上午8時45分找到有氣無力的失蹤老翁，頭部受傷，用擔架抬下山，送醫治療。

據了解，李姓老翁昨天近中午上山採竹筍，直到晚上還沒下山，家人前往查看時，只見機車停留現場，遍尋不著，因擔心發生意外，晚上8點50分報案，懷疑有可能在三星鄉龍泉步道附近不見了，請求警消協助前往救援。