「喝我的酒還巴我的頭」 嗆大伯亮刀劃傷陌生大叔

新北市新莊區昨晚發生2名年逾半百男子，在路旁飲酒吵架引發衝突。57歲劉姓男子不滿陌生的54歲陳姓男子，不請自來喝他的酒，還動手往他頭上巴了1掌，憤而掏出水果刀劃傷陳男。

據了解，新莊區公所福營行政大樓後方的富國路巷內，人行道廣場非常寬敞，某超商門前大樹下擺設10張公園椅，平時常有老人聚在此處聊天、喝酒。昨晚8時許，劉男從超商買了數罐啤酒，獨自坐在公園椅上喝，沒想到陌生的陳男主動靠過來，一屁股坐下就直接拿起啤酒喝。

劉男起初有點訝異：「我又不認識你！未免也太不見外了。」但因平常很多老人都是這樣而相識，便不以為意聊起天來。不料喝著聊著，竟然吵起架來，陳男開始出言不遜辱罵劉男。

劉男越想越不爽，覺得自己請客喝酒還被嗆，馬上站起來回罵，沒想到陳男卻出手拍打他的頭。劉男當場被激怒，從口袋掏出1把水果刀反擊，劃傷陳男的拇指與小指，當場濺血，旁邊其他老人立刻打電話報警。