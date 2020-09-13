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影／路口安全大執法 中警一分局12天告發942件

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

全台在1日起執行「路口安全大執法」，重點項目包括「汽機車不停讓行人」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。台中市第一警分局統計，從1日起至12日為止，總計告發942件，其中多數是汽機車闖紅燈與紅燈右轉，第一警分局在趁周末時，前往KTV、夜店等場所宣導，呼籲用路人遵守交通規則。

根據台中市第一警分局統計，從1日至12日止，第一警分局配合全台「路口大執法」勤務，總計取締942件，其中「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」715件、「行人違規」227件。

第一警分局表示，為了加強宣導行人路權的觀念，分局也趁著周末，在KTV周邊規劃實施取締酒駕勤務，警員也利用機會手持宣導看板及海報，向KTV聚集的民眾、來往的路人發放宣導文宣，加強宣導路口大執法取締項目，並希望民眾回家向長輩宣導清晨夜間外出運動時，切記要穿著亮色、能反光之衣物，才能確保自身安全。

第一警分局指出，另外日前有外籍人士因為未依規定行走行人穿越道而遭到員警當場告發，但該名外籍人士事後道第一分局繳納罰單時表示，他表示並非有意違規，而是對於行人路權相關的法律規範不熟悉，因而受罰，大呼無辜。

第一警分局表示，為了避免外籍人士，不熟台灣交通法規而受罰，分局也在周末派員前往外籍人士聚集處「東協廣場」，置放燈箱看板加強推廣行人路權觀念，並向來往的外籍人士發放傳單，提醒行人穿越馬路時應該「慢、看、停」，多加利用行人穿越道、地下道及天橋，切勿與車輛爭道、搶快，以免發生危險。

台中市第一警分局趁周末前往轄區KTV等場所執行酒駕勤務，並向消費者說明交通法令。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局趁周末前往轄區KTV等場所執行酒駕勤務，並向消費者說明交通法令。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局趁周末前往轄區KTV等場所執行酒駕勤務，並向消費者說明交通法令。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局趁周末前往轄區KTV等場所執行酒駕勤務，並向消費者說明交通法令。圖／第一警分局提供

路權 KTV 台中市

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