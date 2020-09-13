海巡署紅外線熱影像系統監控 查獲漁船違規拖網捕魚

海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所守望人員昨天守望勤務時，運用「海巡署高科技裝備-紅外線熱影像系統」監控海面，查獲漁船疑似在3浬內違規拖網作業，函送法辦。

溫寮安檢所守望人員余姓上兵昨天守望勤務時，運用「海巡署高科技裝備-紅外線熱影像系統」進行海面監控，發現疑似有漁船在3浬內進行違規拖網作業，經與雷達操作員核對該船位置後，確認有漁船位於大甲溪外約2浬處，有下網捕撈漁獲情形，因該區域作業已違反漁業法規定，使用「紅外線熱影像系統」針對該船違規作業實施蒐證，第三岸巡隊後續將相關事證依法函送台中市海岸資源漁業發展所裁處。