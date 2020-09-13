快訊

影／南投野營遭沖走3死1失蹤 生還者驚恐還原現場

電話未掛斷轉接165反詐騙話術 高雄男險損失54萬

中央社 / 高雄13日電

高雄陳姓男子日前接到詐騙電話稱手機欠費，並要陳男在通話中撥打165反詐騙專線，實際卻轉接到詐騙集團扮的專線人員，再告知涉刑案須繳保證金，所幸警方即時逮獲車手且取回財物54萬。

高雄市政府警察局三民一分局表示，今年2到9月接獲多起民眾遭詐騙報案，詐騙集團9月10日打給陳姓男子告知手機欠費未繳，且為取信被害人，還要陳男在通話中撥打165反詐騙專線，但實際上卻是轉接到詐騙集團假扮的反詐騙專線人員。

詐騙集團隨後由假冒的司法人員告知陳男涉毒品、洗錢等刑事案件，需繳交保證金，陳男因此交付黃金100公克（2兩多）、提款卡2張（內有新台幣36萬餘元），總共價值約54萬元，陳男並告知詐騙集團自己的提款卡密碼，警方獲報後在鳳山區五甲一路當場逮捕準備面交的車手取回財物，陳男9月11日也親自到警局致謝。

另外一起案例發生在9月3日，被害人因一時誤信同一詐騙集團恐嚇話術至銀行提領120萬現金。警方立即組成專案小組追緝，經調閱監視器畫面過濾，一路追緝到嘉義縣中埔鄉，並在9月5日凌晨逮捕郭姓嫌犯，並於8日拘提面交車手到案。

三民一分局偵查隊長翁士閔提醒，民眾若是在電話未掛斷的情況下撥打165反詐騙專線，只是轉接到其他詐騙集團的電話，民眾一定要先確認通話結束再撥打165；至於「假165反詐騙專線」手法是否為新型態詐騙方式，翁士閔說，目前僅發現這一件。

三民一分局表示，詐騙集團常以被害人涉及刑案、積欠電話費等詐術，之後再假冒司法人員，向被害人謊稱要凍結帳戶或查扣名下財產，需提供保證金進行監管，才能證明清白。警方呼籲獨居長者若在家中接到不認識的人來電，一律掛斷電話，若還有任何疑慮可直接撥打110查證。

詐騙集團 車手 司法

延伸閱讀

國民黨反美豬公投連署 高雄市場參與踴躍

台南詐團偽造「法院公證款」行騙 高雄兩周共6起

5折泡溫泉！樂齡族到高雄出遊可享優惠 秋涼好泡湯

高雄前鎮乙烯外洩區域危機解除 今下午5時解除交管

相關新聞

驚險！北市外雙溪溪水暴漲 2人被沖走救起 內雙溪水壩中午不放水

基隆、台北市部分地區豪雨特報，台北市士林區東吳大學旁下方溪水，今天上午11點11分左右，有2位民眾受困。北市消防局11點...

宜蘭老翁上山採筍整夜未歸 今尋獲頭部受傷送醫

宜蘭85歲老翁昨天上山採竹筍，直到晚上不見人影，家人焦急報案尋人，縣消防局組成搜隊救沿著採筍蹤跡上山找人，今天上午8時4...

影／豪雨外雙溪溪水暴漲2男受困沙洲 消防吊掛救上岸

中央氣象局發布豪雨特報，北市士林山區上午時雨量達91毫米，外雙溪流域溪水暴漲，溪水湍急，上午11時許2名男子受困沙洲，消...

「喝我的酒還巴我的頭」 嗆大伯亮刀劃傷陌生大叔

新北市新莊區昨晚發生2名年逾半百男子，在路旁飲酒吵架引發衝突。57歲劉姓男子不滿陌生的54歲陳姓男子，不請自來喝他的酒，...

影／路口安全大執法 中警一分局12天告發942件

全台在1日起執行「路口安全大執法」，重點項目包括「汽機車不停讓行人」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標...

海巡署紅外線熱影像系統監控 查獲漁船違規拖網捕魚

海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所守望人員昨天守望勤務時，運用「海巡署高科技裝備-紅外線熱影像系統」監控海面，查獲漁船疑...

影／兒肝硬化倒路旁 母無力攙扶智警借來辦公椅

台中市黃姓男子有肝硬化的狀況，病入膏肓仍拒絕就醫，黃在5日清晨沒有告知母親，獨自外出，不過因病情關係，四肢無力，倒臥在路...

桃警英勇制伏持刀男 署長讚賞：保護人民也保護自己

桃園市中壢警分局文化派出所於8日下午調派優勢警力制伏持刀男子，警政署長陳家欽昨天到文化所來慰問同仁辛勞，對員警捍衛人民安...

集體闖平交道10秒遭檢舉 10騎士荷包大失血67.5萬

私立元智大學前方、桃園市遠東路平交道8月25日下班時段，估計20多輛機車行經集體紅燈闖越該平交道，專業「檢舉魔人」將現場...

68歲嬤開賭場 警今凌晨破門逮32人

高雄市警察局靖紀小組與三民一警分局合作，今天凌晨時，在三民區恆豐路上某4層樓透天厝破獲職業賭場。警方攻堅進入現場，將現場...

台南詐團偽造「法院公證款」行騙 高雄兩周共6起

來自台南的詐騙集團，專挑高雄長輩施行詐術，十多天以來詐團共在高雄犯下6起案件，得手近500萬元。高雄市警察局三民一分局獲...

台中葳格高中外人行道私繪停車格 警：依法取締

台中市北屯區葳格高中周圍靠松竹五路二段處的人行道，日前遭民眾檢舉有私畫停車格，警方前往取締告發，未料違停的車主不滿，向媒...

熱門新聞

成功大學男學生在系館頂樓上吊 警方釐清死因

影／現場影像曝光 2家人溪床露營遭沖走 尋獲7歲童遺體

18歲女重考生在外租屋補習 疑壓力過大墜樓身亡

武界壩疑無預警放水 南投縣仁愛一線天野溪傳4人遭沖走

南投野溪露營遭沖走4人 台電證實：閘門自動開啟放水

捷運碰觸美籍女學生挨告性騷擾 男喊冤：我妻兒在身旁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。