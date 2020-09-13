電話未掛斷轉接165反詐騙話術 高雄男險損失54萬

高雄陳姓男子日前接到詐騙電話稱手機欠費，並要陳男在通話中撥打165反詐騙專線，實際卻轉接到詐騙集團扮的專線人員，再告知涉刑案須繳保證金，所幸警方即時逮獲車手且取回財物54萬。

高雄市政府警察局三民一分局表示，今年2到9月接獲多起民眾遭詐騙報案，詐騙集團9月10日打給陳姓男子告知手機欠費未繳，且為取信被害人，還要陳男在通話中撥打165反詐騙專線，但實際上卻是轉接到詐騙集團假扮的反詐騙專線人員。

詐騙集團隨後由假冒的司法人員告知陳男涉毒品、洗錢等刑事案件，需繳交保證金，陳男因此交付黃金100公克（2兩多）、提款卡2張（內有新台幣36萬餘元），總共價值約54萬元，陳男並告知詐騙集團自己的提款卡密碼，警方獲報後在鳳山區五甲一路當場逮捕準備面交的車手取回財物，陳男9月11日也親自到警局致謝。

另外一起案例發生在9月3日，被害人因一時誤信同一詐騙集團恐嚇話術至銀行提領120萬現金。警方立即組成專案小組追緝，經調閱監視器畫面過濾，一路追緝到嘉義縣中埔鄉，並在9月5日凌晨逮捕郭姓嫌犯，並於8日拘提面交車手到案。

三民一分局偵查隊長翁士閔提醒，民眾若是在電話未掛斷的情況下撥打165反詐騙專線，只是轉接到其他詐騙集團的電話，民眾一定要先確認通話結束再撥打165；至於「假165反詐騙專線」手法是否為新型態詐騙方式，翁士閔說，目前僅發現這一件。

三民一分局表示，詐騙集團常以被害人涉及刑案、積欠電話費等詐術，之後再假冒司法人員，向被害人謊稱要凍結帳戶或查扣名下財產，需提供保證金進行監管，才能證明清白。警方呼籲獨居長者若在家中接到不認識的人來電，一律掛斷電話，若還有任何疑慮可直接撥打110查證。