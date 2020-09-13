影／兒肝硬化倒路旁 母無力攙扶智警借來辦公椅

台中市黃姓男子有肝硬化的狀況，病入膏肓仍拒絕就醫，黃在5日清晨沒有告知母親，獨自外出，不過因病情關係，四肢無力，倒臥在路旁，黃母發現後想要攙扶，但無力氣，附近路人看到後趕緊報警，警方到場後，向附近店家借來有輪子的辦公椅，協助黃與黃母返家。

台中市第三警分局健康派出所警員李雲仁、張詩婕5日上午10時許巡邏時，接獲通報轄區有一名黃姓男子（43歲）倒臥在人行道上。

警方獲報到場了解，得知黃罹患有肝硬化的疾病，但仍不願就醫，當天上午獨自出門透氣，不過因病情而導致無法行走、站立，沒走多遠就體力透支倒臥人行道上，黃母發現後也因年老體衰，無法攙扶兒子返家。

警員見黃母已有年紀，光攙扶兒子已有些吃力，遑論要扶著全身癱軟的黃行走，得知其家中無輪椅可使用，警方靈機一動，立即向附近店家借來一張有滑輪的辦公椅，小心地緩緩將黃推返家中休息，並交由其母親照料。

黃母透露，她剛搬到該處沒多久，兒子自從得知罹患疾病後，意志消沉，常獨自出門散心，未料這次會虛弱直接倒在路上，幸有熱心民眾及警方即時到場協助。