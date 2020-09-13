驚險！北市外雙溪溪水暴漲 2人被沖走救起 內雙溪水壩中午不放水

基隆、台北市部分地區豪雨特報，台北市士林區東吳大學旁下方溪水，今天上午11點11分左右，有2位民眾受困。北市消防局11點多接獲報案後，已於上午11點16分前往救援，現場2位受困民眾均已救起，2位民眾均清醒。

其中被救起的沖走民眾為男性、約60歲；另1位民眾一開始受困於橋下、也為男性約50歲，目前也被救起，均交由救護人員處置中，另外，也已通知水處淨水場，停止水壩放水。

受對流雲系發展影響，台北市士林山區上午時雨量大，一度達91毫米，士林區公所及工務局已成立緊急應變小組。上午11點多，北市消防局接獲溪流受困救援報案，消防車輛派出10輛消防車、救護車2輛、人員30名前往救援，現場2位受困民眾均已救起，均清醒。

消防局表示，救護人員救起受困民眾，經救護人員處置後，均表示無就醫需求。

台北自來水處也表示，由於落水民眾已順利救起，且水位已超過警戒，該處仍將依計畫於12時進行每秒1.5立方公尺調節性放水。