新北汐止區不平靜 一夜兩起死亡車禍

蔡姓少年13日凌晨騎機車行經新北市汐止區汐萬路三段時，疑似車速過快失控，自撞電線桿受創嚴重，送醫搶救後仍不治。昨天深夜也有另名轎車駕駛，跨越對向車道將機車騎士撞斃。

新北市汐止警分局表示，初步調查，今天凌晨約將近4時發生的車禍，當時有5人分別騎乘4輛機車前往汐止區五指山。

死者蔡姓少年16歲，與國中同學夜遊，為車隊中的第3輛，疑因天雨路滑加上車速過快，失控自撞路旁電線桿。警方與消防局據報，身體多處受傷的蔡姓少年緊急送醫，搶救後仍不治。

警方調查，與蔡姓少年同行的有3男1女，均未成年。對其他人無照駕駛將開單告發，實際肇事原因將進一步調查。

另外，汐止區康寧街昨天晚上10時許也發生死亡車禍。50歲的王姓男子開車疑未注意車前狀況，跨越對向車道撞擊騎機車的43歲許女。傷者送醫仍不治，全案依過失致死罪移送。