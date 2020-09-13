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南投野溪露營遭沖走4人 台電證實：閘門自動開啟放水

武界壩下游沖走四人 台電：閘門兩度異常開啟

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

南投縣仁愛鄉武界壩傳出因「突如其來放水」，導致在栗栖溪溪床露營的民眾、2大2小共4人遭溪水沖走，並已有死傷。台電初步確認，武界壩排洪閘門在今日凌晨兩度異常自動開啟，目前台電將「以搜救優先」、關閉整個閘門電源，搜救完畢後才能針對異常原因調查，稍晚也將進一步說明。

露營遊客昨日下午在南投縣仁愛鄉知名景點一線天附近溪床露營，今日凌晨4時多，由於武界壩突然放水，露營的兩個家庭在熟睡下走避不及，有2大2小遭溪水沖走。

台電發言人張廷抒證實，武界壩排洪閘門於今日凌晨4時12分、5時08分，兩度發生異常自動開啟情形，發現後已經關閉全數控制系統電源。正常來說，排洪閘門應由人員下達指令後才會打開，「不應該自己打開」。

張廷抒指出，目前由於河床有搜救人員仍在進行搜救，因此台電以搜救優先，維持系統電源關閉，確保不造成二度傷害；搜救完成後，將針對此異常釐清原因。

武界壩 露營

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