桃警英勇制伏持刀男 署長讚賞：保護人民也保護自己

桃園市中壢警分局文化派出所於8日下午調派優勢警力制伏持刀男子，警政署長陳家欽昨天到文化所來慰問同仁辛勞，對員警捍衛人民安全，不畏懼並形成優勢警力制伏持刀者，給予高度肯定及讚賞。

陳家欽署長與制伏持刀男子的員警懇談，員警還原當時現場經過，接獲報案後趕到現場，發現男子右手持刀手藏在背後衣服，不肯讓員警靠近。員警先和他溝通，口氣溫和問他出門為何帶刀，試著安撫他的情緒請他把刀交出來。

員警表示，該名男子情緒相當不穩，不願配合還開始持刀揮舞，最後趁他不注意以優勢警力制住他，過程還使用盾牌、警棍、月牙棒及防割手套各種裝備，成功將刀奪下。

陳家欽說，維護治安、打擊犯罪一直都是警察的職責，同仁在執勤時遇見有危急的狀況，尤其是遇上精神異常或酒醉對象，應該要保持高度警覺，隨時注意對象的異常舉止，在保護民眾安全之下也要保障自己的安全，這次文化所員警能適切地運用應勤裝備合力將男子制伏，充分展現團隊合作精神，特予嘉勉與肯定。