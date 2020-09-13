聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南詐團偽造「法院公證款」行騙 高雄兩周共6起
來自台南的詐騙集團，專挑高雄長輩施行詐術，十多天以來詐團共在高雄犯下6起案件，得手近500萬元。高雄市警察局三民一分局獲報展開追查，發現詐團還偽造「法院公證款」，一周以來陸續逮捕3名車手，依詐欺罪嫌移送，目前全案仍在向上追查中。
據了解，69歲的蕭姓男子9月3日時，接獲詐團來電，對方假冒檢警，聲稱蕭吃上恐嚇、洗錢及毒品等案件，要凍結他的銀行帳戶，並要求蕭提供120萬元保證金進行監管。蕭一時慌張下，相信詐團所言，到銀行提領錢後，轉交給車手15歲的蔡姓少年。
警方獲報後追查，2天後在台南逮捕詐團車手蔡姓少年還有郭姓男子（19歲），找上2人時，120萬已轉交給詐團，蔡、郭依照車手行情得到5%，約5萬元的酬勞。
9月10日時，該詐團又以「手機門號欠費未繳」行騙，警方在遭詐的陳姓男子與車手面交2兩多的黃金還有現金36萬元時，上前逮捕16歲的謝姓少年。警詢後3人皆依詐欺罪嫌送地檢署偵辦。
這2起案件源自同個詐團，皆是吸收台南的少年做為車手，並利用退休後高齡長輩獨自在家期間，假藉檢警身分詐欺長輩涉案，在派遣車手搭乘計程車從台南南下與長輩見面，出示假造的司法公文博取信任，騙取被害人的血汗錢。據統計，目前高雄三民、左營、鼓山、鳳山區皆有民眾遭詐。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言