台南詐團偽造「法院公證款」行騙 高雄兩周共6起

來自台南的詐騙集團，專挑高雄長輩施行詐術，十多天以來詐團共在高雄犯下6起案件，得手近500萬元。高雄市警察局三民一分局獲報展開追查，發現詐團還偽造「法院公證款」，一周以來陸續逮捕3名車手，依詐欺罪嫌移送，目前全案仍在向上追查中。

據了解，69歲的蕭姓男子9月3日時，接獲詐團來電，對方假冒檢警，聲稱蕭吃上恐嚇、洗錢及毒品等案件，要凍結他的銀行帳戶，並要求蕭提供120萬元保證金進行監管。蕭一時慌張下，相信詐團所言，到銀行提領錢後，轉交給車手15歲的蔡姓少年。

警方獲報後追查，2天後在台南逮捕詐團車手蔡姓少年還有郭姓男子（19歲），找上2人時，120萬已轉交給詐團，蔡、郭依照車手行情得到5%，約5萬元的酬勞。

9月10日時，該詐團又以「手機門號欠費未繳」行騙，警方在遭詐的陳姓男子與車手面交2兩多的黃金還有現金36萬元時，上前逮捕16歲的謝姓少年。警詢後3人皆依詐欺罪嫌送地檢署偵辦。