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台南詐團偽造「法院公證款」行騙 高雄兩周共6起

聯合報 / 記者邱奕能／即時報導

來自台南的詐騙集團，專挑高雄長輩施行詐術，十多天以來詐團共在高雄犯下6起案件，得手近500萬元。高雄市警察局三民一分局獲報展開追查，發現詐團還偽造「法院公證款」，一周以來陸續逮捕3名車手，依詐欺罪嫌移送，目前全案仍在向上追查中。

據了解，69歲的蕭姓男子9月3日時，接獲詐團來電，對方假冒檢警，聲稱蕭吃上恐嚇、洗錢及毒品等案件，要凍結他的銀行帳戶，並要求蕭提供120萬元保證金進行監管。蕭一時慌張下，相信詐團所言，到銀行提領錢後，轉交給車手15歲的蔡姓少年。

警方獲報後追查，2天後在台南逮捕詐團車手蔡姓少年還有郭姓男子（19歲），找上2人時，120萬已轉交給詐團，蔡、郭依照車手行情得到5%，約5萬元的酬勞。

9月10日時，該詐團又以「手機門號欠費未繳」行騙，警方在遭詐的陳姓男子與車手面交2兩多的黃金還有現金36萬元時，上前逮捕16歲的謝姓少年。警詢後3人皆依詐欺罪嫌送地檢署偵辦。

這2起案件源自同個詐團，皆是吸收台南的少年做為車手，並利用退休後高齡長輩獨自在家期間，假藉檢警身分詐欺長輩涉案，在派遣車手搭乘計程車從台南南下與長輩見面，出示假造的司法公文博取信任，騙取被害人的血汗錢。據統計，目前高雄三民、左營、鼓山、鳳山區皆有民眾遭詐。

來自台南的詐騙集團，專挑高雄長輩施行詐術，警方積極偵辦。記者邱奕能／翻攝
來自台南的詐騙集團，專挑高雄長輩施行詐術，警方積極偵辦。記者邱奕能／翻攝
來自台南的詐騙集團，專挑高雄長輩施行詐術，十多天以來詐團共在高雄犯下6起案件，得手近500萬元。記者邱奕能／翻攝
來自台南的詐騙集團，專挑高雄長輩施行詐術，十多天以來詐團共在高雄犯下6起案件，得手近500萬元。記者邱奕能／翻攝

車手 詐欺 詐騙集團

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