台中葳格高中外人行道私繪停車格 警：依法取締

台中市北屯區葳格高中周圍靠松竹五路二段處的人行道，日前遭民眾檢舉有私畫停車格，警方前往取締告發，未料違停的車主不滿，向媒體爆料，台中市第五警分局北屯所表示，該處是交通局認定的人行道區域，依規定不能停車，派出所8月初接獲檢舉後前往取締，也函知交通局，交通局已函文請校方要塗銷停車格，並建議以刨除方式進行，以避免白線浮現。

台中市第五警分局北屯所長張元瑞表示，有關民眾檢舉轄區某私立高中位於松竹五路二段側的人行道，私畫停車格的問題，數量約30多格，經函詢主管機關交通局，交通局回覆，該處是人行道，依法不能停車，位於人行道上的私畫白線，屬於非法畫設，為避免用路人誤停，交通局以函請校方塗銷，並建議以刨除方式進行，避免日久白線浮現。