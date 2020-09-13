這邊還在救援那邊又迷途 南庄加里山一晚連2起

苗栗縣南庄鄉加里山昨天疑因天候烈變化，一夜之間連續發生2起迷途意外，縣政府消防局據報上山救援第一件，上山過程又再發生第二件，消防隊員、義消將2隊6人引導下山，其中，1名遊客登山過程頭部略為擦傷，並無大礙。

熱門登山路線南庄鄉加里山，近來迭傳迷路事件，昨天白天天氣晴朗，下午轉陰天，山區林間天黑很快，消防局昨天下午4點多接獲報案，桃園市、新北市3名遊客在加里山西線9號樁迷途，南庄消防分隊及義消2車、5人上山救援，晚上10點15分左右在9號樁附近，接觸到登山客協助帶下山，其中1人頭部擦傷，並無大礙。

第一件救援過程，昨天晚上8點左右，消防局再接獲報案，加里山西線5號樁又發生3名登山客迷途，南庄分隊原班人馬晚上8點半接獲到3人，義消協助晚上10點24分帶到登山口。