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影／移工今發薪日 中警臨檢東協廣場查獲一逃逸移工
目前正值新冠肺炎期間，台中市第一警分局每周會固定安排臨檢勤務，除確保轄區治安外，也做好防疫宣導，今天凌晨零時許，第一警分局趁外籍移工領薪日，前往東協廣場臨檢，臨檢千名移工後，帶回未帶證件6人，其中一名為逃逸的越南移工，將依法移送移民署台中市專勤隊遣送出境。
台中市第一警分局在今天凌晨零時許至4時許，針對轄內外國移工經常聚集的東協廣場規劃臨檢勤務，警一分局分析轄內東協廣場發生糾紛時段多集中於零時到4時之間，本周又適逢發薪周，為東協廣場人潮最多的星期假日，此次勤務總計臨檢移工約1000人，而帶回未帶證件移工6人，過濾後查獲越南籍逃逸移工1人、男性、年約26歲。
帶班的第一警分局副分局長周俊銘說，東協廣場建築量體太大，樓上樓下複雜且四通八達，警方礙於人力只能累積每次臨檢的經驗，每周規劃不同動線執行臨檢，有效維持東協廣場的治安。另針對外籍移工查證身分部分，分局特別要求同仁針對外籍移工的證件來加以一一確實比對，對於沒有攜帶任何證件的外籍移工，分局會帶返勤務處所加以查證其身分。
第一警分局長孫太康表示，本周屬特殊狀況，所以在戰術上也有特殊考量，又台中市東協廣場為中部五縣市移工朋友休假時間最喜愛前來遊憩、消費的娛樂中心，為避免失聯移工衍生社會治安問題，轄區警方每周都積極規劃臨檢來查緝失聯移工。
孫太康說，另對於街頭聚眾鬥毆，除立即啟動快打部隊以優勢警力壓制外，絕對在最短時間內偵破，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，否則警方絕對嚴辦到底，保障民眾生活，建構台中市安全宜居的生活環境。
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